Mumbai Electricity: मुंबईत रिंग नेटवर्क उभारणार, १५ हजार कोटींचा खर्च; वीजपुरवठ्यासाठी टाटा पॉवरचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुंबईच्या विजेच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहराला उच्चदाबाने अखंड वीजपुरवठा करता यावा म्हणून टाटा पॉवर तब्बल ६० किलोमीटर लांबीचे विक्रोळी-धारावी-महालक्ष्मी-शिवडी-ट्रॉम्बे-विक्रोळी असे ४०० केव्हीचे रिंग नेटवर्क उभारणार आहे. त्यामुळे तब्बल १,२०० मेगावॉट विजेचे सहजपणे वहन करून ग्राहकांना अखंड वीज पुरवणे शक्य होणार आहे..मुंबईला राज्यभरातून पुरेसा वीजपुरवठा करता यावा म्हणून खारघर-विक्रोळी, कुडूस-आरे या प्रत्येकी एक हजार मेगावॉटच्या उच्चदाब वीजवाहिन्या नुकत्याच कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. तसेच महापारेषणच्याही पूर्वीच्या वीजवाहिन्या आहेत. त्यामुळे मुंबईपर्यंत मोठ्या प्रमाणात वीज वाहून आणणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे टाटा पॉवरने आता मुंबईतील अंतर्गत नेटवर्क मजबूत करण्यावर भर दिला आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक .त्यानुसार विक्रोळी-धारावी-महालक्ष्मी-शिवडी-ट्रॉम्बे-विक्रोळी असे ४०० केव्हीचे रिंग नेटवर्क उभारले जाणार आहे. त्याच्या पहिल्या विक्रोळी-धारावी टप्प्याला वीज आयोगाने परवानगी दिली असून, त्याचे काम सुरू असल्याचे टाटा पॉवरच्या पारेषण आणि वितरण विभागाचे प्रमुख नीलेश काणे यांनी सांगितले. तसेच पुढील टप्प्यासाठी वीज आयोगाची मंजुरी घेऊन पुढील पाच वर्षांत काम पूर्ण केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..१५ हजार कोटींचा खर्चमुंबई शहरासाठीच्या रिंग नेटवर्कबरोबरच एमएमआर क्षेत्रातील पारेषण नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. त्यामध्ये वीज उपकेंद्रांची क्षमता वाढवणे, नवीन उपकेंद्र उभारणे, सध्याच्या ११० केव्हीच्या वीजवाहिन्यांची क्षमता २१०पर्यंत वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे वीज वाहून आणण्याच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे..Maharashtra Weather: मेघगर्जनेसह उष्णतेचा इशारा! राज्यातील 'या' जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडणार; हवामान विभागाचा अलर्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.