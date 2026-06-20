मुंबई

Mumbai Electricity: मुंबईत रिंग नेटवर्क उभारणार, १५ हजार कोटींचा खर्च; वीजपुरवठ्यासाठी टाटा पॉवरचा मोठा निर्णय

Tata Power Project : मुंबईत अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी टाटा पॉवरने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये वीजपुरवठ्यासाठी मुंबईत रिंग नेटवर्क उभारले जाणार आहे.
Electricity

Electricity

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईच्या विजेच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहराला उच्चदाबाने अखंड वीजपुरवठा करता यावा म्हणून टाटा पॉवर तब्बल ६० किलोमीटर लांबीचे विक्रोळी-धारावी-महालक्ष्मी-शिवडी-ट्रॉम्बे-विक्रोळी असे ४०० केव्हीचे रिंग नेटवर्क उभारणार आहे. त्यामुळे तब्बल १,२०० मेगावॉट विजेचे सहजपणे वहन करून ग्राहकांना अखंड वीज पुरवणे शक्य होणार आहे.

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