Thane Accident: भिवंडी घटनेत जीव वाचवणाऱ्या जवानाचा खड्ड्यांनी घेतला बळी, ठाण्यात मृत्यू

भिवंडी : काही दिवसांपूर्वी भिवंडीत चार माजली इमारत कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती, ज्यामध्ये १० जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेची माहिती मिळताच बचावकार्याचे पथक घटनास्थळी तातडीने दाखल होत ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या अनेक लोकांना बाहेर काढण्यात आले होते. परंतु भिवंडी इमारत दुर्घटनेत अनेकांचे जीव वाचवणाऱ्या एका TDRF जवानाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, भिवंडी इमारत दुर्घटनेत अनेकांचे जीव वाचवणारे TDRF जवान विकास गोरे यांचा रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला आहे. TDRF जवान विकास गोरे कामावर जात असताना शहापूरमधील भारंगी नदीच्या रस्त्यावर मोठ्या खड्ड्यामुळे त्यांचा बुलेटवरून तोल गेला. यावेळी मोठ्या खड्ड्यात बुलेट आदळल्यामुळे ते सुरक्षा भिंतीवर आदळले..Thane News: ठाण्यात कोस्टल रोड-२ उभारणार, MMRDAचा भन्नाट प्लॅन; कसा असेल मार्ग?.दरम्यान, या घटनेत त्यांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र उपचारादम्यान सोमवार (ता. ३) रोजी त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे सततच्या घडणाऱ्या अशा घटना पाहता नागरिकांकडून प्रशासनावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..खड्यामुळे महिलेचा मृत्यूभिवंडी-ठाणे मार्गावरील राहनाळ येथे खड्यामुळे झालेल्या अपघातात दुचाकी घसरून मागून येणाऱ्या ट्रकखाली आल्याने ४६ वर्षीय महिलेचा रविवारी जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांचे पती जखमी झाले आहे. या घटनेमुळे रस्त्याच्या दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..Mumbai News: केवळ क्रूरतेचे आरोप पुरेसे नाहीत, घटस्फोटाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.सुनीता पाल (वय ४६) असे मृत महिलेचे नाव असून, त्या ठाण्यातील मनोरमानगर परिसरात राहतात. त्या पत्ती अक्षयलाल यांच्यासह दुचाकीने भिवंडीतील अंजूरफाटा परिसरात सदनिका पाहण्यासाठी गेल्या होत्या. तेथून परतताना राहनाळ गावाजवळील काँक्रीट रस्त्यावरील खड्याचा अंदाज न आल्याने त्यांची दुचाकी घसरली. अपघातात अक्षयलाल रस्त्याच्या कडेला पडले, तर सुनीता रस्त्याच्या मध्यभागी पडल्या. त्याच वेळी मागून येणाऱ्या ट्रकने त्यांना चिरडल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. नारपोली पोलिस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.