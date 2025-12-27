BMC Electikon: कलानी गटाचा शिंदेसेनेत विलीन होणार? उमेदवार धनुष्यबाणावर निवडणूक लढणार

उल्हासनगर : शहराच्या राजकारणात मोठा भूकंप घडवणारी चर्चा सध्या रंगली आहे. टीम ओमी कलानीचा थेट शिवसेना (शिंदे गट)मध्ये विलय होणार का? आणि कलानी गटाचे उमेदवार शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या अधिकृत चिन्हावरच निवडणूक लढवणार का? या प्रश्नांनी १५ जानेवारीला होणाऱ्या उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीआधी राजकीय वातावरण तापले आहे. महायुतीतील अंतर्गत गणिते, भाजपची ठाम भूमिका आणि स्थानिक पक्षांची कोंडी यामुळे शहरातील सत्तासमीकरणे नव्याने आकार घेत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत..आगामी उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर टीम ओमी कालानी (टीओके) आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील संभाव्य विलयाची चर्चा जोर धरू लागली आहे. अंबरनाथ-बदलापूर नगरपरिषद निवडणुकांतील धक्कादायक निकालांनंतर राज्य व स्थानिक पातळीवर राजकीय धोरणे पुन्हा आखली जात आहेत. त्याचे पडसाद थेट उल्हासनगरमध्ये उमटत आहेत..BMC Election: ११ लाख नाही फक्त एक लाख दुबार मतदार, मुंबईत मतदारांची छाननी; पालिकेचे तंत्रज्ञानाधारित मॉडेल यशस्वी.भाजपने स्पष्ट भूमिका घेतली असून टीओकेला थेट महायुतीत स्थान नाही; मात्र विलय झाल्यास युतीधर्म पाळला जाईल, असे संकेत दिले आहेत. याच भूमिकेमुळे कालानी गटाचा शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये विलय हा पर्याय पुढे येत असल्याची चर्चा आहे. विलय झाल्यास टीओकेचे उमेदवार शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या अधिकृत चिन्हावर निवडणूक लढवतील, असेही राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे..दरम्यान, २३ डिसेंबरपासून नामांकन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ३० डिसेंबर ही अंतिम तारीख आहे. तरीही, महायुतीतील पक्षांकडून अद्याप अधिकृत उमेदवार जाहीर न झाल्याने इच्छुक उमेदवार आणि माजी नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. कोणत्या चिन्हावर तयारी सुरू करायची? हा प्रश्न अनेकांसाठी अनुत्तरित आहे..Mumbai News: कबुतरांना दाणे खायला घालणे पडले महागात, मुंबईतील व्यावसायिकावर कोर्टाची मोठी कारवाई.शिवसेनेने स्थानिक पातळीवर टीओके व साई पक्षासोबत आधीच हातमिळवणी केली असली, तरी राज्यस्तरीय युती भाजपसोबत असल्याने जागा वाटपाचा पेच अधिक गुंतागुंतीचा ठरणार आहे. ज्या प्रभागांमध्ये भाजप, टीओके व साई पक्षाचे बलाढ्य माजी नगरसेवक मैदानात आहेत, तेथे समन्वय साधताना मोठी कसरत अपेक्षित आहे. शिवसेनेचे काही ‘फिक्स’ प्रभाग विरोधकांच्या नजरेत असून, विलयानंतर उमेदवारांचे समायोजन हेच निर्णायक ठरणार आहे..अंबरनाथ–बदलापूरमधील पराभवाचे धडे लक्षात घेता, शिवसेनाही भाजपकडे अधिक समन्वयाने पाहत असल्याचे चित्र आहे. कारण स्वतंत्र लढतीमुळे दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाल्याची जाणीव आता स्पष्ट होत आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), मनसे व इतर पक्षांच्या संभाव्य आघाडीचे गणितही महायुतीच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे..Pranita Kulkarni: मतदानाला गेला नाहीस तर पैसे का घेतले? भाजप नगरसेविकेचा व्हिडिओ व्हायरल .एकूणच, टीम ओमी कालानीचा शिवसेना (शिंदे गट)मध्ये विलय आणि धनुष्यबाणावर लढणारे कालानी गटाचे उमेदवार या शक्यतांनी उल्हासनगरची निवडणूक केवळ सत्तेची नाही, तर राजकीय अस्तित्वाची आणि भविष्यातील सत्ता-संरचनेची निर्णायक लढाई ठरण्याची चिन्हे आहेत. या सगळ्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब कधी होते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.