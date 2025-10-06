Mumbai : पुरुषांच्या सार्वजनिक शौचालयात 16 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, शिवसेना नेत्याच्या मुलाच्या विकृतीचा कळस

मुंबईतील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या वांद्रे परिसरात १६ वर्षीय मुलीवर बलात्काराची घटना घडलीय. सार्वजनिक शौचालायतच घडलेल्या या अत्याचाराच्या घटनेतला आरोपी हा शिवसेना ठाकरे गटाच्या स्थानिक नेत्याचा मुलगा आहे. आरोपी मुलाचं वय २० वर्षे इतकं असून घडलेल्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. .वांद्रे पूर्व परिसरात एका सार्वजनिक शौचालयात मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप २० वर्षीय तरुणावर आहे. आरोपी ठाकरे गटाच्या स्थानिक नेत्याचा मुलगा आहे. ही घटना आठवड्याभरापूर्वी घडली. त्यानंतर १ ऑक्टोबरला पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. त्याला कोर्टात हजर केले असता ६ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती..अपघात झालाय, तिघे गेलेत, चौघे ऑक्सिजनवर; शिंदेंच्या नावे माजी आमदाराला कॉल, फोन पेवर मागितले पैसे.आरोपीने बांद्रा पूर्व इथं असलेल्या पुरुषांच्या सार्वजनिक शौचालयात अल्पवयीन मुलीला नेलं. तिथं तिच्यावर अत्याचार केले. त्यानंतर जर हा प्रकार कुणाला सांगितलास तर जीवे मारण्याची धमकीही दिली. या प्रकरणी पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास केला जात आहे..निर्मल नगर पोलिसांनी २० वर्षीय आरोपी तरुणाला १ ऑक्टोबरला अटक केली. त्याला माझगाव सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. न्यायालयाने त्याला ६ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. आज त्याला पुन्हा कोर्टात हजर केलं जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.