Mumbai : पुरुषांच्या सार्वजनिक शौचालयात 16 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, शिवसेना नेत्याच्या मुलाच्या विकृतीचा कळस

Mumbai Crime News : मुंबईतील वांद्रे इथं सार्वजनिक शौचालयात १६ वर्षीय मुलीवर अत्याचाराच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. १ ऑक्टोबरला या प्रकरणी २० वर्षीय आरोपी तरुणाला अटक करण्यात आलीय.
Bandra Shock Political Leader’s Son Arrested in Assault Case

सूरज यादव
मुंबईतील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या वांद्रे परिसरात १६ वर्षीय मुलीवर बलात्काराची घटना घडलीय. सार्वजनिक शौचालायतच घडलेल्या या अत्याचाराच्या घटनेतला आरोपी हा शिवसेना ठाकरे गटाच्या स्थानिक नेत्याचा मुलगा आहे. आरोपी मुलाचं वय २० वर्षे इतकं असून घडलेल्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

