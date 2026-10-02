Raj Thackeray: मुंबई पोलिसांच्या विनंतीला मान देत...; ठाकरे बंधूंच्या 'गर्जना' मोर्चाच्या मार्गात बदल, राज ठाकरेंची महत्त्वाची माहिती

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात ठाकरे बंधूंनी आक्रमक धोरण जारी केले आहे. येत्या ४ ऑकटोबर रोजी मुंबई उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी महामोर्चाची घोषणा केली आहे. कार्यकर्त्यांकडून या मोर्चाची जय्यत तयारी सुरू असताना याबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता.४) रोजी मुंबईत मनसे आणि ठाकरे सेनेचा मोर्चा निघणार आहे. मात्र सध्या या मोर्चाच्या मार्गात बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी याबाबत पोस्ट करत माहिती दिली आहे. ज्यामध्ये 'मुंबई पोलिसांच्या विनंतीनंतर ठाकरे बंधूंच्या मुंबईतील गर्जना मोर्च्याचा मार्गात बदल करण्यात आले आहेत' असे म्हटले आहे..Mumbai News: शौचालयातील विषारी वायूमुळे 2 तरुणांचा मृत्यू; गोरेगावातील 'त्या' कारखान्याला टाळे ठोकण्याचे आदेश.कसा असेल नवा मार्ग?निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा जारी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत येत्या ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'गर्जना' मोर्चा निघणार आहे. याआधी नियोजित मार्गानुसार हा मोर्चा भायखळा ते आझाद मैदान असा केला जाणार होता. मात्र आता मोर्च्याचा मार्गात बदल करत 'मेट्रो सिनेमा' ते 'बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय' असा मोर्चा काढला जाणार आहे..Navi Mumbai: बेलापूर ते उलवे जागेची टंचाई, एक एकर जमिनीचे दर तब्बल ६ कोटी रुपये.राज ठाकरे काय म्हणाले?उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वात गर्जना मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र मोर्च्याचा आधीचा मार्ग बदलावा अशी विनंती मुंबई पोलिसांनी केली होती. त्यामुळे पोलिसांच्या विनंतीला मान देऊन हा मोर्चा 'मेट्रो सिनेमा' ते 'बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय' असा निघणार आहे. या बदललेल्या मार्गाची महाराष्ट्र सैनिकांनी, शिवसैनिकांनी आणि मोर्च्यात सामील होणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.