मुंबई

Raj Thackeray: मुंबई पोलिसांच्या विनंतीला मान देत...; ठाकरे बंधूंच्या 'गर्जना' मोर्चाच्या मार्गात बदल, राज ठाकरेंची महत्त्वाची माहिती

Mumbai Garjana Morcha: ठाकरे बंधूंच्या 'गर्जना' मोर्चाच्या मार्गात बदल करण्यात आली आहे. याबाबत राज ठाकरे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
Thackeray brothers mumbai morcha route Change

Thackeray brothers mumbai morcha route Change

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात ठाकरे बंधूंनी आक्रमक धोरण जारी केले आहे. येत्या ४ ऑकटोबर रोजी मुंबई उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी महामोर्चाची घोषणा केली आहे. कार्यकर्त्यांकडून या मोर्चाची जय्यत तयारी सुरू असताना याबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.

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