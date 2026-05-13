मुंबई

Thane: शिंदेंच्या ९ नगरसेवकांवर अपात्रतेटी टांगती तलवार, निवडणूक शपथपत्रात दिली खोटी माहिती

Thane Politics: शिंदेंच्या ९ नगरसेवकांनी निवडणूक शपथपत्रात खोटी माहिती दिली असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी केला आहे. याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : महापालिका निवडणुकीमध्ये दिवा परिसरातून निवडून आलेल्या शिवसेना शिंदे गटाच्या नऊ नगरसेवकांनी शपथपत्रात खोटी माहिती दिली असल्याचा दावा शिवसेना ठाकरे गटाचे ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी केला आहे. कथितरीत्या चुकीची, अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याप्रकरणी न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करण्यात केली आहे. या प्रकरणाची तिसरी सुनावणी ११ जून रोजी ठाणे न्यायालयात होणार असल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली.

