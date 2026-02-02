Thane Crime: गायमुखजवळ 'तो' येणारेय... पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली, सापळा रचला अन्... ठाण्यात नेमकं काय घडलं?

ठाणे : अमली पदार्थ तस्करीविरोधी मोहिमेत पोलिसांना मोठे यश आले आहे. घोडबंदर रोडवरील गायमुख परिसरात सापळा रचून ठाणे खंडणी विरोधी पथकाने एका रिक्षाचालकाला अटक केली असून, त्याच्याकडून २ किलो २८८.६ ग्रॅम वजनाचे हेरॉईन जप्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या अमली पदार्थाची किंमत सुमारे दोन कोटी २५ लाख ९१ हजार ५५० रुपये इतकी आहे..पालघर जिल्ह्यातील फरदिन गुलजार मुल्ला (५०) हा रिक्षाचालक परराज्यातून हेरॉईन घेऊन विक्रीसाठी गायमुख परिसरात येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती खंडणी विरोधी पथकाचे हवालदार आशिष ठाकूर यांना मिळाली होती. .Dombivli Crime: चारित्र्यावर संशयातून पत्नीसह ४ मुलांवर केलेला हल्ला, चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू; १२ वर्षांनी पतीला शिक्षा.या माहितीच्या आधारे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेश साळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने रविवारी (ता. १) गायमुख जकात नाक्याजवळ सापळा रचला. पायी चालत येणाऱ्या संशयित फरदिन मुल्ला याला ताब्यात घेऊन त्याच्या बॅगेची झडती घेतली असता, त्यात सव्वा दोन कोटींचे हेरॉईन आढळून आले..दिवा-खर्डीनंतर मोठी कारवाईकाही दिवसांपूर्वीच दिवा-खर्डी भागात १ किलो ७३६ ग्रॅम हेरॉईन पकडण्यात आले होते. ती घटना ताजी असतानाच पोलिसांनी ही दुसरी मोठी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी कासारवडवली पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, या तस्करीमागे आणखी कोणाचे हात आहेत, याचा शोध पोलीस घेत आहेत..Navi Mumbai Mayor: नवी मुंबई सत्तेसाठी भाजप-सेना आमनेसामने! महापौर कोण होणार? निवडणुकीच्या तारखेसह 'या' 2 नेत्यांची नावे समोर .कळव्यात ७५ हजारांची रोकड लांबवलीकळवा मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी संस्थेच्या कळवा सहकार बाजारचे शटर उचकटून अनोळखी चोरट्यांनी ७४ हजार ३५० रुपयांची रोकड लांबवली आहे. हा प्रकार शनिवारी (ता. ३१) समोर आला. याप्रकरणी कळवा, पारसिकनगर येथील रहिवासी व असिस्टंट मॅनेजर संजय पंदेरकर यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार कळवा पोलिस ठाण्यात अनोळखी चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.