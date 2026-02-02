मुंबई

Thane Crime: गायमुखजवळ 'तो' येणारेय... पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली, सापळा रचला अन्... ठाण्यात नेमकं काय घडलं?

Heroin Seized In Thane: ठाणे खंडणी विरोधी पथकाने मोठी कारवाई केली आहे. अमली पदार्थ तस्करीविरोधी मोहिमेत एका रिक्षाचालकाला अटक करण्यात आली आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : अमली पदार्थ तस्करीविरोधी मोहिमेत पोलिसांना मोठे यश आले आहे. घोडबंदर रोडवरील गायमुख परिसरात सापळा रचून ठाणे खंडणी विरोधी पथकाने एका रिक्षाचालकाला अटक केली असून, त्याच्याकडून २ किलो २८८.६ ग्रॅम वजनाचे हेरॉईन जप्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या अमली पदार्थाची किंमत सुमारे दोन कोटी २५ लाख ९१ हजार ५५० रुपये इतकी आहे.

