Thane : लाच प्रकरणी निलंबित अधिकाऱ्याला हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर, तर तक्रारदाराला पोलिसासमोरच अज्ञातांकडून धमकी

ठाणे महानगरपालिकेचे निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना ७० लाखांच्या लाच प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यांना शुक्रवारी हायकोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चौकशी करत आहे. दरम्यान, पोलिसांसमोर तक्रारदार असताना अज्ञातांकडून फोनवरून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याची घटना घडलीय..निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे याला जामीन मिळावा यासाठी वकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, लाच प्रकरणी लावलेल्या कलमांनुसार ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद नाही. तसंच तपास यंत्रणेकडून कलम ४१अ अंतर्गत समन्स बजावायला हवे होते. पण तसं केलेलं नाही. सरकारी कर्मचाऱ्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात अर्थ नाहीय. तपास यंत्रणेनं आवश्यक ते साहित्य जप्त केलंय. यामुळे आता आरोपींना स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. खटल्याआधीच शिक्षा दिल्यासारखं होईल असंही वकिलांनी म्हटलं..'पंडित नथुराम गोडसेच्या विचारांसाठी दिघे लढले, त्यामुळे शिंदेंसह माझा डीएनए एकच', सदावर्तेंचं विधान.शंकर पाटोळेसह बांधकाम व्यावसायिक सुशांत सुर्वे आणि ओंकार गायकर यांनाही अटक करण्यात आलीय. यात सुर्वे यांचा लाचखोरीत सहभाग नव्हता. त्यांच्या खात्यात पाठवलेली रक्कम ही कायदेशीर सल्लागार शुल्क म्हणून पाठवली होती असं सुर्वे यांच्या वकिलांनी सांगितलं. तर गायकर यांच्या वकिलाने म्हटलं की, बॅगेत लाचेची रक्कम आहे याचा अंदाज नव्हता. लाचेबाबत आरोपी अनभिज्ञ होता असा दावा करण्यात आलाय..कोर्टाने आरोपींना जामीन देताना म्हटलं की, लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने दिलेल्या पुराव्यांनुसार आरोपीविरुद्ध लाच प्रकरणी खटला असल्याचं दिसून येतंय. हे सापळा प्रकरण आहे. लाच मागितल्याबाबत संभाषणही रेकॉर्ड झालंय. लाच मागितली की नाही याचीही पडताळणी केलीय. तसंच लाचेच्या रकमेसह गायकरला पकडण्यात आल्यानं या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दरम्यान, पाटोळे निलंबित असल्यानं सरकारी कागदपत्रात फेरफार करू शकणार नाहीत. खुल्या चौकशीची परवानगी अपेक्षित असून याचिकाकर्त्याला जास्त काळ कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही..तक्रारदाराला धमकीचा फोनतपासासाठी तक्रारदारांना एसीबी कार्यालयात बोलावलं होतं. त्यावेळी तक्रारदार दुपारी सव्वातीनला कार्यालयात पोहोचले. तेव्हा तपास अधिकारी शिंदे यांच्याशी चर्चा सुरू असतानाच तक्रारदाराला फोन आला. ऑफिसमध्ये घुसून ठार मारेन अशा शब्दात धमकी देण्यात आली. तक्रारदाराच्या फोनमध्ये कॉल रेकॉर्डिंग सुरू असल्यानं सर्व संभाषण रेकॉर्ड झालंय. या प्रकरणी अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..