ठाण्यात सरकारी जागेवर ३ इमारती बांधल्या, बिल्डरकडून ११२ फ्लॅटधारकांची कोट्यवधींची फसवणूक

Thane Real Estate Fraud: राज्य सरकारची मालकी असलेल्या जमिनीवर एका बांधकाम व्यावसायिकानं ३ इमारती उभारल्या. ३६ वर्षांपूर्वी त्यानं हे बांधकाम केलं आणि तिथल्या रहिवाशांची ४४ कोटींची फसवणूक केली. आता ही राज्य सरकारच्या मालकीची जमीन स्वत:च्या नावावर करण्याचा घाट त्यानं घातला होता. पण त्याआधीच हा सगळा प्रकार उघडकीस आलाय. ठाण्यात उघडकीस आलेल्या घटनेनं मोठी खळबळ उडाली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, ठाण्यात बिल्डर दीपक मेहता याच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कळवा परिसरात राज्य सरकारच्या जमिनीवरच ३ इमारती बांधल्या होत्या. आता ही जमीन इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी डिम्प कन्वेएन्स म्हणजेच नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. पण त्याआधीच हा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखा अधिक तपास करत आहे..कळव्यात श्री अमृत पार्क सोसायटीतील एका वृद्ध रहिवाशाने तक्रार दिल्यानंतर बिल्डरविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. बिल्डर दीपक मेहतासह अरविंद पटवर्धन यांनी ११२ कुटुंबांची सुमारे ४४ कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. अमृत बिल्डर्समध्ये जयश्री मेहता, दीपक मेहता, रमेश मेहता, केतन मेहता, प्रीती मेहता हे भागिदार आहेत. त्यांनी १९८९मध्ये राज्य सरकारच्या भूखंडावर ३ इमारती बांधल्या. यातल्या सदनिकांची विक्री ११२ जणांना करण्यात आली. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून ही विक्री केल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे..दरम्यान, ३६ वर्षानंतर आता इमारती जुन्या झाल्यानं पुनर्विकासाची तयारी सुरू करण्यात आली. त्यावेळी जेव्हा जमीन नावावर करण्यासंदर्भात पाठपुरावा केल्यावर जमिनीची मोजणी करण्यात आली. त्यात बिल्डरने त्याला दिलेल्या जागेऐवजी इतरत्रच इमारती बांधल्याचं उघड झालं. आता यामुळे पुनर्विकासातही अडथळा निर्माण झाला आहे. या फसवणुकीनंतर पुनर्विकास कसा होणार? जमीन सरकारची आहे तर सदनिकाधारकांना न्याय कसा मिळणार असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत..