Thane Politics: राजकारणात उलटफेर! काँग्रेस महाविकास आघाडीतून लढण्यास तयार पण...; ठेवली एकच अट

ठाणे : महापालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. एकीकडे शिंदे सेना आणि भाजपत जागावाटपासाठी बैठका सुरू आहेत, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील नेत्यांचेदेखील चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. अशातच ठाणे कॉंग्रेस महाविकास आघाडीसोबत निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. त्यांनी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांकडे ३५ ते ४० जागांचा प्रास्तव सादर केला आहे. तसेच २४ तारखेपर्यंत यासंदर्भात मत कळवावे, अशी विनंतीदेखील निवेदनाद्वारे केली आहे..ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि कॉंग्रेस अशी महाविकास आघाडी म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. २३ डिसेंबरपासून नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी जागावाटपाचा निवाडा व्हावा यासाठी युती आणि महाविकास आघाडीत जोरदार हालचाली सुरू आहेत..Eknath Shinde: पंतप्रधानांवर टीका करणे म्हणजे 'सूर्यावर थुंकण्यासारखे', एकनाथ शिंदेंचं वक्तव्य; नेमकं काय म्हणाले? .अशातच ठाणे कॉंग्रेसने महाविकास आघाडीसोबत राहून पालिका निवडणूक लढविण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. तसेच काँग्रेसच्या वतीने ठाणे पालिकेच्या ३३ प्रभागांतील १३१ जागांपैकी ३५ ते ४० जागा मिळाव्यात यासंदर्भातील प्रस्ताव महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे माजी खासदार राजन विचारे आणि मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांच्याकडे निविदानाद्वारे सादर केला आहे..यामध्ये ठाणे शहरातील मध्यवर्ती भागासह वागळे, कोपरी, कळवा, मुंब्रा, राबोडी इत्यादी भागातील जागांचा त्यात समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच अर्ज भरण्याची मुदत २३ ते ३० डिसेंबरदरम्यान असल्याने आणि येत्या २५ डिसेंबरला काँग्रेस पक्षाची पार्लमेंट बोर्डाची बैठक मुंबईतील टिळक भवन, दादर येथे होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करून २४ डिसेंबरपर्यंत आपले मत लेखी स्वरूपात कळवावे, अशी विनंतीदेखील काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे..BMC Election: बीएमसी निवडणुकीत शिंदेसेनेला मशालीपेक्षा 'पतंग'ची भीती? नवे राजकीय वादळ उठणार,गणित बिघडवणार!.महाविकास आघाडीसोबत ठाणे पालिका निवडणूक लढण्यास अनुकूल आहोत. त्यानुसार आम्हाला ३५ ते ४० जागा मिळाव्यात. तसा प्रस्तावदेखील दिला आहे. तसेच २५ डिसेंबरला काँग्रेस पक्षाच्या पार्लमेंट बोर्डाची बैठक मुंबईत होणार आहे. त्यापूर्वी तातडीची बैठक घेऊन महाविकास आघाडीतील नेत्याने यावर मत कळवावे.- विक्रांत चव्हाण, काँग्रेस ठाणे शहराध्यक्ष, ठाणे.