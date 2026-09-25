Thane Crime: ठाण्यात पोलीस अधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या, रात्री गस्त घालत असताना गावगुंडाने जागीच संपवलं; नेमकं काय घडलं?

ठाणे : ठाण्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. रात्रीच्या वेळी कर्तव्यावर असताना एका गावगुंडाने गस्त घालणाऱ्या पोलिसाची हत्या केली आहे. या घटनेप्रकरणी चितळसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकल्या. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे शहरात पोलीस उपनिरीक्षक किसन भोईर रात्रीच्या सुमारास परिसरात नेहमीप्रमाणे गस्त घालत होते. यादरम्यान परिसरातील काही दारूची दुकाने रात्री उशिरापर्यंत बेकायदेशीरपणे सुरु आहेत, अशी गुप्त माहिती त्यांना मिळाली होती. सूत्रांकडून माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक किसन भोईर संबंधित ठिकाणी पोहोचले..Chhagan Bhujbal: छगन भुजबळांना १० वर्षांनी दिलासा, ग्रंथालय कंत्राट प्रकरणी विशेष न्यायालयाकडून दोषमुक्त.यावेळी पोलीस अधिकारी कारवाई करत असताना त्या ठिकाणी राजू वाल्मिकी नावाचा एक गावगुंड भररस्त्यात उघडपणे दारू पीत होता. सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिणारा गावगुंड राजू वाल्मिकीला पीएसआय भोईर यांनी हटकले आणि पोलीस व्हॅनमध्ये बसण्यास सांगितले. मात्र यादरम्यान, या दोघांमध्ये मोठा वाद झाला. यावेळी संतप्त झालेल्या गावगुंड राजू वाल्मिकीने पीएसआय भोईर यांना जोरात धक्का दिला. या धक्क्याने किसन भोईर जमिनीवर जोरात आदळले..Mumbai Rain: परतीचा पाऊस मुंबईला झोडपणार! 'या' भागात वादळी पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा नवा अंदाज .तीव्र धक्क्यानंतर जमिनीवर पडल्यामुळे पीएसआय किसन भोईर यांच्या डोक्याला जबर मार लागला, ज्यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच आरोपी राजू वाल्मिकी याला पोलिसांनी तातडीने ताब्यात घेत अटक केली. तसेच पुढील कारवाईसाठी चितळसर पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करत असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.