Thane News: पाणीटंचाईसाठी दुप्पट खर्च! ठाणे जिल्ह्याचा आराखडा २७ कोटींवर; भावली योजना कागदावरच

राहुल क्षीरसागरठाणे : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आजही पाणीटंचाईच्या झळा नागरिकांना सोसाव्या लागत आहेत. पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून भावली योजना राबविण्यात येत असली, तरी ही योजना अद्याप मार्गी लागलेली नाही. ती नेमकी कधी पूर्ण होणार, याबाबतही कोणताही ठोस कालावधी निश्चित नसल्याने पाणीटंचाईची समस्या अधिक गडद होत आहे. टंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांसाठी दरवर्षी पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार मागील वर्षी १२ कोटी ६६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता; मात्र यंदा या खर्चात जवळपास दुप्पट वाढ होऊन हा आराखडा थेट २७ कोटी ३१ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे..ऑक्टोबर २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत पाणीटंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने यंदाचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा व प्रस्तावित उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. या प्रस्तावित आराखड्यात २३८ गावे व ५०४ पाड्यांचा समावेश असून, ही संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढलेली आहे..अंबरनाथ, कल्याण, भिवंडी, मुरबाड आणि शहापूर या पाच तालुक्यांसाठी २७ कोटी ३१ लाख ३५ हजार रुपयांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या स्वाक्षरीने मंजुरीसाठी कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविला आहे..ठाणे जिल्ह्यात पूरक प्रमाणात पाऊस होत असला, तरी दुर्गम व आदिवासी पाड्यांमध्ये आजही तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांना, विशेषतः महिलांना, पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करत डोक्यावर हंडे वाहून न्यावे लागत आहेत..महिलांची ही पायपीट थांबावी आणि पाणीटंचाईची समस्या दूर व्हावी, यासाठी शासन व जिल्हा प्रशासनाकडून जल जीवन मिशन, नळ पाणीपुरवठा योजना, पूरक नळपाणी योजना, विंधन विहीर, कूपनलिका आदी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तरीही टंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांच्या संख्येत अपेक्षित घट झालेली दिसून येत नाही. मुरबाड आणि शहापूर तालुक्यातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर उपाय म्हणून भावली योजना राबविण्यात येत आहे; मात्र ही योजना अद्याप मार्गी लागलेली नसल्याने ९५ गावे आणि २७६ पाड्यांमधील टंचाईची परिस्थिती आजही जैसे थे आहे..टँकरसाठी चार कोटीयंदाच्या आराखड्यात टंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक चार कोटी २२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १४ कोटी १८ लाख रुपये, तर विंधन विहीर व कूपनलिकांसाठी दोन कोटी ५१ लाख ७० हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे..पाणीटंचाईचा चढता आलेख२०१७-१८ :- १२१ गावे, ३२७ पाडे ६.५० कोटी (आराखडा)२०१८-१९ :- १९५ गावे, ५७२ पाडे ७.४२ कोटी (आराखडा)२०१९-२० :- २४६ गावे, ६०० पाडे १२.६४ कोटी (आराखडा)२०२०-२१ :- २८४ गावे, ५३२ पाडे ३२.२९ कोटी (आराखडा)२०२१-२२ :- ९७ गावे, २७३ पाडे १६.७६ कोटी (आराखडा)२०२२-२३ :- ९७ गावे, २८९ पाडे ५७.७३ कोटी (आराखडा)२०२३-२४ :- ९७ गावे, २५९ पाडे १६.५९ कोटी (आराखडा)२०२४-२५ :- २२३ गावे, ४६५ पाडे १२.६६ कोटी (आराखडा)२०२५-२६ :- २३८ गावे, ५०४ पाडे २७.३१ कोटी (प्रस्तावित).