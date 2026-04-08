ठाण्यात चाललंय काय? आंतरजातीय विवाहामुळे कुटुंबावर बहिष्कार; कौटुंबिक, व्यावसायिक संबंध ठेवण्यास बंदी

ठाणे शहर : ठाण्यात एका कुटुंबाला जात पंचायतीच्या कुप्रथेचा सामना करावा लागला आहे. जैन धर्मातील तरुण-तरुणीने आंतरजातीय विवाह केल्याने तरुणाच्या कुटुंबीयांवर चार महिन्यांपासून सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. .याबाबत पीडित मुलाचे कुटुंबीय पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्यास गेले असता पोलिसांनी तक्रार दाखल न केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. आपल्याला कायद्याचे संरक्षण मिळावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीदेखील कुटुंबीयांनी केली आहे..लग्न झालेले तरुण -तरुणी एकाच धर्मातील असले तरी त्यांचे दिगंबर जैन आणि श्वेतांबर जैन असे पंथ आहेत. मुलीकडील पंथाच्या लोकांनी या लग्नाला विरोध दाखवत मुलाच्या कुटुंबीयांना चार महिन्यांपासून बहिष्कृत केले..सोहनलाल यांनी त्यांच्या मुलाचा विवाह दिगंबर समाजातच करावा, असा त्यांच्या ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह होता. तर तक्रारदार माझ्याकडे महिनाभरापूर्वी आले होते. अर्ज वाचल्यानंतर त्यामध्ये नोंद असलेल्या घटनेनुसार हा प्रकार मुंबईत घडला होता. त्यामुळे त्यांना संबंधित पोलिस ठाण्यात जायला सांगितले असे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांनी सांगितले..इतर कुटुंबीयांवर बहिष्कारमुला-मुलीच्या लग्नामध्ये हजर असलेल्या इतर कुटुंबीयांवरदेखील बहिष्कार टाकत तो मागे घेण्याकरिता त्यांच्याकडून माफीनामे आणि ११ हजार रुपये घेतले असल्याचा आरोप सोहनलाल आणि त्यांचे वकील सागर कदम यांनी पत्रकार परिषदेत मंगळवारी (ता. ७) केला आहे.