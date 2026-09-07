मुंबई

ठाण्यात हिट अँड रनचा थरार! चालकाचा ब्रेक ऐवजी एक्सिलेटरवर पाय, ३-४ वाहनांना उडवत पादचारी महिलेला चिरडलं; एकाचा मृत्यू, दोन जखमी

Thane Kalwa Accident : ठाण्यात कळवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कार चालकाचा ब्रेक ऐवजी एक्सिलेटरवर पाय पडल्याने अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला असून दोन जखमी झाले आहेत.
Kalwa Accident

Kalwa Accident

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Mansi Khambe
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ठाणे : ठाणे शहरातील कळवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. एका कारने ३ ते ४ वाहनांना धडक दिली असून या अपघातात एकाच दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

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