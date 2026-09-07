ठाण्यात हिट अँड रनचा थरार! चालकाचा ब्रेक ऐवजी एक्सिलेटरवर पाय, ३-४ वाहनांना उडवत पादचारी महिलेला चिरडलं; एकाचा मृत्यू, दोन जखमी

ठाणे : ठाणे शहरातील कळवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. एका कारने ३ ते ४ वाहनांना धडक दिली असून या अपघातात एकाच दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .ठाण्यातील कळवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खारेगाव येथे अपघात झाला. खारेगाव येथे पार्किंगमधून कार बाहेर काढत असताना एका कार चालकाचं नियंत्रण सुटलं. ज्यामुळे या कारने रस्त्यावरील ३ ते ४ वाहनांना धडक दिली असून या भीषण धडकेत एकाचा मृत्यू झाला. तर इतर दोघे जण जखमी झाले असून धडक दिलेल्या वाहनांचं मोठं नुकसान देखील झालं आहे. सध्या जखमींवर उपचारपद्धती सुरु असून या अपघाताप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी चालकाला ताब्यात घेतलं आहे..आधी हात पकडला, नंतर कपडे काढत नको ते करण्याचा प्रयत्न, ओला चालकाचं महिलेसोबत गैरकृत्य; मध्यरात्री नवी मुंबईत काय घडलं?.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कळवा येथील खारेगाव परिसरात कार चालविताना चालकाचा पाय ब्रेकऐवजी एक्सिलरेटरवर पडल्याने मोठा अपघात झाला. या अपघातात एका कारने तिघांना धडक दिली, ज्यामध्ये एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आरोपी कार चालक अभिषेक कदम (३१) याच्याविरोधात कळवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..नेमकं काय घडलं ?अभिषेक कदम हा कुर्ला येथील रहिवासी असून तो रविवार (ता. ६) रोजी सकाळी खारेगाव येथे त्याच्या आत्येभावाला भेटण्यासाठी कारने आला होता. यावेळी तो आतेभावाची भेट घेतल्यानंतर कुर्ल्याच्या दिशेने घरी परतत असताना अभिषेकचा कार चालवताना त्याचा पाय ब्रेक दाबण्याऐवजी एक्सिलरेटरवर पडला. यामुळे त्याचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि रस्त्यावरील तिघांना कारची धडक बसली..दिव्यांगांचा बेस्ट प्रवास मोफत होणार! ७ कोटींच्या अनुदानासह १०० टक्के सवलत; महापालिकेचा मोठा निर्णय.दरम्यान, या अपघातात पादचारी शुभांगी पाटील (४५) या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांचा मृत्यू झाला. तर आयुष पाटील (२८) आणि मालाश्री पुजारी (३२) हे दोघे गंभीर जखमी आहेत. सध्या जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी कळवा पोलीस आरोपीविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई करणार आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.