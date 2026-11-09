मुंबई

Thane Crime: मृत जमीनमालकाच्या नावावर व्यवहार, मुंब्यातील प्रकरणात पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Land Fraud Case: जमीनमालकाचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्याच्या नावावरील जमिनीची विक्री केल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Land Fraud Case

Land Fraud Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : मूळ जमीनमालकाचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्याच्या नावावरील मुखत्यारपत्राचा वापर करून जमिनीची विक्री केल्याचा प्रकार मुंब्रा येथे उघडकीस आला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विक्रीखत तयार करून सरकारी नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मुंब्रा पोलिसांनी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

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