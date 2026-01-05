मुंबई

Thane Municipal Election: महायुतीत शिंदेंचाच वरचष्मा! सर्वाधिक १२ पॅनेल घेतले ताब्यात; भाजपच्या वाट्याला तीनच पॅनेल

Thane Politics: ठाणे महापालिकेच्या रणसंग्रामात शिंदे गटाकडे १२ प्रभागांमध्ये चारही जागा, तर भाजपच्या वाट्याला तीनच पॅनेल मिळाले आहेत. यामुळे ठाण्याच महायुतीतील वजन शिवसेना शिंदे गटाकडे झुकले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
हेमलता वाडकर

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या रणसंग्रामाचा पडदा चिन्हवाटपानंतर उघडला आहे. यामध्ये एक मुद्दा ठकळ दिसतो तो म्हणजे महायुती कागदावर असून मैदानात सगळा खेळ शिवसेना शिंदे गटाचाच आहे. चिन्हवाटपानंतर उघड झालेल्या प्रभागनिहाय पॅनेल रचनेतून महायुतीतील वजन पूर्णपणे शिवसेना शिंदे गटाकडे झुकले आहे.

