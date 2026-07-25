Thane News: अतिक्रमणांना दणका! ठाणे शहरात १७८ ठिकाणी पालिकेची कारवाई

ठाणे : शहरातील संवेदनशील ठिकाणांवरील बेकायदा पानटपन्या, चिकन शॉप, चायनीज स्टॉलविरोधात ठाणे महापालिकेने कारवाईचा धडाका लावला आहे. दोन दिवसांत शहरातील १७८ पानटपऱ्या, हातगाडधावर कारवाई करताना शाळा, मंदिर, हॉस्पिटल परिसर अतिक्रमण मुक्त केला आहे..ठाणे पालिका क्षेत्रातील शाळा, मंदिरे, रुग्णालयांच्या भोवती अनधिकृत पानटपऱ्या, चिकन शॉप आणि चायनीज स्टॉल उभारण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावरून लोकप्रतिनिधींनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले होते..यावेळी पालिका आयुक्तांनी शहरातील शाळा, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे, चित्रपटगृहांच्या परिसरातील अनधिकृत टपऱ्या हटविण्यात येणार असल्याचे आश्वासित केले होते. त्यानुसार शाळा, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे, चित्रपटगृहांच्या परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू आहे. ठाणे पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने १७८ संवेदनशील ठिकाणांवरील अतिक्रमणांवर पालिकेने कारवाई केली आहे..कारवाईची ठिकाणेनौपडा-कोपरी - ३९वागळे - ७लोकमान्य सावरकर -७वर्तकनगर - २माजिवडा मानपाडा - २७उथळसर - ५कळवा - १४मुंब्रा - १८दिवा - १५.शाळा, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे, चित्रपटगृहांच्या परिसरातील टपया हटविण्यात येणार आहेत. ही मोहीम सुरूच राहाणार आहे.- सोपान भाईक, सहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण उत्पादन शुल्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.