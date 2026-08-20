Thane Civic Promotion : ठाणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त (१) पदावर मनीष जोशी यांची पदोन्नती; नगरविकास विभागाचा शासन आदेश जारी

ठाणे : ठाणे महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त (१) हे महत्त्वाचे पद अखेर भरण्यात आले आहे. उपआयुक्त संवर्गातील मनीष जोशी यांची अतिरिक्त आयुक्त (१) पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला असून, ही पदोन्नती १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू करण्यात आली आहे..अतिरिक्त आयुक्त (१) पदावर कार्यरत असलेले संदीप माळवी जुलैअखेर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजातील महत्त्वाचे पद असल्याने ते पदोन्नतीने भरण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने सुरू केली होती. त्यानुसार पात्र अधिकाऱ्यांची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. दरम्यान, संदीप माळवी यांच्या निवृत्तीनंतर सुमारे काही काळ रिक्त असलेल्या या पदावर आता नियमित पदोन्नतीने अधिकारी नियुक्त झाल्याने महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेला बळ मिळणार आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावर शहरातील विविध विभागांचे समन्वय, विकासकामांचा आढावा आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे मनीष जोशी यांच्या नियुक्तीकडे महापालिका प्रशासनातील महत्त्वाची घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे..निवड समितीच्या शिफारशीवर शिक्कामोर्तबअतिरिक्त आयुक्तांच्या पदोन्नतीसाठी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपर मुख्य सचिव (नगरविकास-२) यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीची बैठक ६ ऑगस्ट रोजी झाली. या बैठकीत ठाणे महापालिकेने सादर केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांच्या सेवा नोंदी आणि कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. छाननीनंतर समितीने अतिरिक्त आयुक्त (१) पदासाठी मनीष जोशी यांच्या नावाची शिफारस केली. शासनाने या शिफारशीला मान्यता देत जोशी यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा केला आहे..महापालिका आयुक्तांकडे रुजू करण्याची जबाबदारीमहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ३९ अ (१) अन्वये मनीष जोशी यांची अतिरिक्त आयुक्त (१) पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासन आदेशानुसार ठाणे महापालिका आयुक्तांनी जोशी यांना पदावर रुजू करून घ्यायचे असून, त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनाला तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.