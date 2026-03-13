Thane News: ठाणेकरांसाठी मोठा दिलासा! प्रॉपर्टी टॅक्सच्या दंडावर तब्बल 90% सूट जाहीर; अंतिम मुदत किती? जाणून घ्या...

ठाणे : ठाणे शहरातील रहिवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ठाणे महानगरपालिकेने (TMC) 'अभय योजना' जाहीर केली असून, यामुळे मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत, निवासी मालमत्तांच्या थकीत मालमत्ता करावर आकारल्या जाणाऱ्या दंडावर (अधिभारावर) तब्बल ९० टक्क्यांपर्यंतची मोठी सवलत दिली जात आहे..ठाणे महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ठाण्याच्या महापौर शर्मिला पिंपळकर यांनी या योजनेची अधिकृत घोषणा केली. याप्रसंगी गटनेते पवन कदम आणि उपायुक्त जी.जी. गोडेपुरे हे देखील त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. नागरिकांवरील आर्थिक बोजा कमी करणे आणि कर भरण्यास प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापौरांनी सांगितले..Mumbai News: ठाणे-बोरिवली दुहेरी भुयारी बोगदा वाद न्यायालयात; समिती स्थापन होण्याची शक्यता.ही योजना केवळ निवासी मालमत्ता करदात्यांसाठी आहे. ९०% सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.तुम्ही थकीत असलेली संपूर्ण मूळ रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये चालू वर्षाचा मालमत्ता कर भरणे आवश्यक आहे. तसेच एकूण जमा झालेल्या दंडाच्या रकमेपैकी केवळ १०% रक्कम भरणे आवश्यक आहे; उर्वरित ९०% रक्कम माफ केली जाईल..ही विशेष सवलत योजना अत्यंत मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध आहे. ही योजना १२ मार्च २०२६ पासून २५ मार्च २०२६ पर्यंत अंमलात राहील. ठाण्याचे महापौर यांनी ठाणेकरांना म्हणजेच ठाण्यातील रहिवाशांना २५ मार्चपूर्वी आपला कर भरून या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, ठाणे महानगरपालिकेने ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत..MSRTC Recruitment: तरुणांना सरकारी नोकरी मिळणार, एसटीत १७,७४२ पदांची मेगाभरती; परिवहन मंत्र्यांचा प्रस्ताव सादर.प्रभाग कार्यालयांमधील कर भरणा केंद्रे (काऊंटर्स) कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०:३० ते सायंकाळी ५:०० या वेळेत, तर सुट्ट्यांच्या दिवशी/शनिवार-रविवारी सकाळी १०:३० ते दुपारी ४:०० या वेळेत सुरू राहतील. याव्यतिरिक्त, महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (website) भेट देऊनही कर भरणा करता येईल: www.thanecity.gov.in. तसेच, Google Pay, PhonePe आणि Paytm सारख्या मोबाईल ॲप्सद्वारे UPI प्लॅटफॉर्मचा वापर करूनही कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे..नागरिक +91 2225331590 या क्रमांकावर संदेश पाठवूनही आवश्यक ती मदत मिळवू शकतात. या योजनेच्या माध्यमातून, थकीत महसुलाची वसुली करणे आणि त्या निधीचा वापर शहराच्या विकास प्रकल्पांसाठी करणे, हे ठाणे महानगरपालिकेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.