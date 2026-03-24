ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा ठाणेकरांना दिलासा! १०० कोटींची देणी थकीत, अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींची तरतूद; वाचा सविस्तर

ठाणे : ठाणेकरांवर कोणतीही नवी करवाढ न लादता, महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी ६ हजार २२१ कोटी १२ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांना सादर केला. करवाढ न झाल्याने ठाणेकरांना दिलासा मिळाला असला, तरी पालिकेची दोन हजार १०० कोटींची देणी थकल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले..महापालिका निवडणूक पार पडली असली, तरी स्थायी समिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सोमवारी चार वर्षांनंतर महासभेत २०२६-२७ आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्यावर्षी पाच हजार ६२५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदा यामध्ये सुमारे ६०० कोटींची भर पडल्यामुळे अर्थसंकल्प सहा हजार २२१ कोटींवर झेपावला आहे..प्रीपेड वीजबिल वसुलीची 'सरकारी एन्ट्री'! वीजजोडण्या बदलण्यास ऊर्जा विभागाची मंजुरी.या अर्थसंकल्पामध्ये जुनेच प्रकल्प नव्याने मांडण्यात आले असून, हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व मदार शासकीय अनुदान आणि कर्जरोखेवर असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये देणींबाबतचा भाष्य केले. पालिकेवर असलेल्या दोन हजार १०० कोटींच्या एकूण देणींचे तीन भागांत वर्गीकरण करण्यात आले. पालिकेने हाती घेतलेली विकासकामे आणि कंत्राटदारांच्या देण्यांमुळे देणी वाढल्याचे आयुक्त राव यांनी सांगितले. पालिकेवर तातडीने फेडावी लागणारी प्रत्यक्ष देणी एक हजार १०० कोटी आहे..महसुली उत्पानात घटमागील वर्षी पालिकेने एक हजार ९०० कोटींच्या करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले होते; परंतु ते पूर्ण करण्यात अपयश आले. पाणीपुरवठा, शहर विकास आणि अग्निशमन विभागांच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले. महसुली उत्पन्न ३,५२३ कोटींवरून ३,४६१ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले..BMC School: पालिका शाळांचा कायापालट होणार! विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण मिळणार, कोणत्या सुविधा असणार? .महसुली उत्पन्न वाढवण्यावर आणि आर्थिक शिस्त राखण्यावर भर देत आहोत. 'अमृत २.०' अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ९८.६८ कोटींचे बिनव्याजी अर्थसहाय्य मिळाले. देणी कमी करून विकासकामांचा दर्जा राखणे हे उद्दिष्ट आहे.- सौरभ राव, आयुक्त, ठाणे महापालिका.