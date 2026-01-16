TMC Election: ठाण्यात सत्ता शिंदेसेनेच्या हाती जाणार! भाजपची भक्कम साथ; कोण किती जागांवर आघाडीवर? पाहा विजयी उमेदवारांची नावे

TMC Election Result: महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीचा भाग म्हणून १५ जानेवारी २०२६ रोजी महानगरपालिकेच्या सर्व वॉर्डांमध्ये मतदान पार पडले आहे. यानंतर ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) निवडणुकीची मतमोजणी आज सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू झाली आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून ठाणे महानगरपालिकेत शिवसेना सत्तेत आहे. दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे यांच्या काळापासून ठाणे महानगरपालिका हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. यावेळीही एकनाश शिंदेंनी हा गड राखल्याचे पाहायला मिळत आहे..१९८७ ते १९९३ पर्यंतच ठाणे महानगरपालिकेत काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. या कालावधीचा अपवाद वगळता, ठाणे महानगरपालिका आणि शिवसेनेचे अतूट नाते राहिले आहे. २०२६ च्या ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने ठाण्यात आपले खाते उघडले. प्रभाग १० मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नजीब मुल्ला, पूनम माळी, वहिदा खान आणि सुहास देसाई यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. नजीब मुल्ला हे प्रदेश सरचिटणीस आणि जिल्हाध्यक्ष आहेत..KDMC Election Result 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाची सत्ता? विजयी उमेदवारांची यादी समोर .२०२६ च्या ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा शिंदे गट दणदणीत विजय मिळविण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे. शिवसेना शिंदे गटातील वनिता घोगरे, सरिता ठाकूर, प्रशांत जाधव आणि हनुमंत जगदाळे यांनी प्रभाग क्रमांक ६ जिंकला आहे. या प्रभागात सर्व विरोधी शिवसेना (ठाकरे गट) उमेदवारांचा पराभव झाला..ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप मोठ्या विजयासाठी सज्ज आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटानेही दणदणीत विजय मिळवला. ठाणे महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये भाजपच्या स्नेहा आंब्रे आणि मुकेश मोकाशी आणि शिंदे सेनेच्या आशा शेर बहादूर सिंग आणि सिद्धार्थ पांडे यांनी विजय मिळवला. .BMC निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; भाजप, शिवसेना शिंदे गट, ठाकरे गट ते मनसे; कुणाचे किती उमेदवार जिंकले?.ठाण्यात एकनाथ शिंदेंची शिवसेना २४ जागांवर आघाडीवर आहे. भाजप ५ जागांवर आघाडीवर आहे. तर शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष ४ जागांवर आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसही ४ जागांवर आघाडीवर आहे. यामुळे ठाण्यात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची सत्ता येणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.