Thane News: ठाणे पालिका निवडणूक यंत्रणा सज्ज! १६ लाख मतदार बजावणार हक्क; दिव्यांग मतदारांसह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सोय

Thane Municipal Election: ठाणे महानगरपालिकेच्या मतदान प्रक्रियेसाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे. मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि दिव्यांग मतदारांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या १३१ जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. मंगळवारी सायंकाळी प्रचार थंडावल्यानंतर आता प्रशासन निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सज्ज झाले असून, शहरातील दोन हजार १३ मतदान केंद्रांवर कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ११ सखी मतदान केंद्रे (पिंक बूथ) आणि पर्यावरणाचा संदेश देणारी ११ आदर्श केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.

