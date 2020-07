कोविड मृतदेहांचा खेळ मांडला; गायकवाडांचा मृतदेह सोनावणेंकडे, सोनावणे मात्र जिवंतच..

ठाणे : गेल्या काही दिवसांपासून ठाण्यातील कोविड केअर सेंटरमधून बेपत्ता भालचंद्र गायकवाड यांच्याबाबतीत धक्कादायक माहिती समोर येतेय. ७२ वर्षीय बेपत्ता भालचंद्र गायकवाड यांचं तीन दिवसांपूर्वी निधन झालं होतं. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे भालचंद्र गायकवाड यांचा मृतदेह महापालिकेने सोनावणे कुटुंबियांना सोपवला होता. काल निरंजन डावखरे यांनी गायकवाड यांचा पत्ता लागल्याची ट्विटरवरून माहिती दिली होती मात्र त्यांचा ३ दिवसांपूर्वीच मृत्यू झाल्याचं सांगितलं होतं. बरं, ज्या सोनावणे कुटुंबाकडे गायकवाड आजोबांचा मृतदेह सोपवला होता त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती जिवंत असल्याचं उघड झालंय. मात्र तोवर भालचंद्र गायकवाड यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले होते.

ठाणे महापालिकेने मांडला खेळ

भालचंद्र गायकवाड याना सुरवातीला कळवा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र त्यांची प्रकृती खालावली होती. यानंतर त्यांना ठाण्याच्या महापालिकेच्या नव्याने सुरु झालेल्या कोरोना केअर सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. गायकवाड कुटुंबियांना याबाबत तशी माहिती देण्यात आली होती. मात्र जेंव्हा गायकवाड कुटुंबीय ठाण्यातील कोविड केअर सेंटरमध्ये गेलेत तेव्हा त्यांना धक्का बसला. कारण या सेंटरमध्ये गायकवाड नामक कुणीही व्यक्ती नसल्याची बाब त्यांना समजली. त्यानंतर गायकवाड कुटुंबीयांनी भाजपच्या माध्यमातून भालचंद्र गायकवाड यांना शोधण्याचा केला.

नुकतेच महाराष्ट्राचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाण्यातील कोविड केअर सेंटला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान गायकवाड कुटुंबीयांनी त्यांची व्यथा फडणवीसांकडे मांडली होती. या भेटीनंतर या घटनेला वाचा फुटली आणि शोधाशोध सुरु झाली. ठाणे मतदाता जागरण अभियानाच्यावतीने या संदर्भात ठाणे महापालिका जबाबदार असून पालिका प्रशासनाच्या विरोधात तक्रार देखील दाखल करण्यात आली होती.

"Kamal Hai Global Hospital Thane ki". 3 July Deadbody of Bhalchandra Gaikwad was handed over as Sonawane to Kopri Thane East family. Sonawane was treated at ICU of Global Hospital as Mr More Yesterday evening Sonawane Family was informed He is alive. Midnight Sonawane also died

