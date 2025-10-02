Shankar Patole Arrest : ठाण्यात मोठी कारवाई! महापालिका उपायुक्ताला 25 लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडले, 35 लाखांची झाली होती 'डील'

ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळे २५ लाखांची लाच घेताना एसीबीच्या ताब्यातअतिक्रमण प्रकरणात तब्बल ३५ लाखांच्या डीलचा उलगडाबिल्डरच्या तक्रारीनंतर एसीबीची कारवाई, महापालिकेत खळबळ.ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील मोठा घोटाळा (Thane Municipal Officer) उघडकीस आला आहे. महापालिकेचे उपायुक्त आणि अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख शंकर पाटोळे यांना बुधवारी (दि. १ ऑक्टोबर) सायंकाळी २५ लाखांची लाच घेताना (Shankar Patole Arrested) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहात पकडले..३५ लाखांची मागणी, २५ लाख घेताना अटकमुंबईतील एका बांधकाम व्यावसायिकाची ठाण्यातील घंटाळी परिसरात जागा (Bribery Case) असून त्यावर अतिक्रमण झाले होते. हे अतिक्रमण हटवून कारवाई करण्यासाठी पाटोळे यांनी तब्बल ३५ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. यापैकी आधीच १० लाख रुपये त्यांनी घेतले होते. दुसरा हप्ता म्हणून बिल्डरकडून २५ लाख रुपये स्वीकारताना एसीबीने त्यांना जेरबंद केले..महापालिकेत खळबळएकीकडे ठाणे महापालिकेचा ४३ वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात होता. तर, दुसरीकडे अतिक्रमण विभागाचे प्रमुखच लाच घेताना पकडले गेल्याने महापालिकेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे..'देश मनुस्मृती नव्हे, तर भीम स्मृती म्हणजेच संविधानानुसार चालेल'; वाजपेयींचा उल्लेख करत RSS च्या मेळाव्यात काय म्हणाले माजी राष्ट्रपती?.बिल्डरची थेट एसीबीकडे धावसदर प्रकरणातील बिल्डरने थेट एसीबीकडे तक्रार केली होती. बिल्डरच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी शंकर पाटोळे यांनी पैशांची मागणी केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ACB नं जाळं रचलं आणि पाटोळे यांना रंगेहात पकडण्यात यश मिळवलं..FAQsप्रश्न 1: शंकर पाटोळे कोण आहेत?उत्तर: शंकर पाटोळे हे ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त व अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख आहेत.प्रश्न 2: त्यांना का अटक करण्यात आली?उत्तर: बिल्डरकडून अतिक्रमण हटवण्यासाठी ३५ लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांना अटक झाली.प्रश्न 3: किती रक्कम घेताना ते पकडले गेले?उत्तर: २५ लाख रुपयांची लाच घेताना एसीबीने त्यांना रंगेहात पकडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.