Shankar Patole Arrest : ठाण्यात मोठी कारवाई! महापालिका उपायुक्ताला 25 लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडले, 35 लाखांची झाली होती 'डील'

Shankar Patole Arrested for Accepting Bribe : दुसरा हप्ता म्हणून बिल्डरकडून २५ लाख रुपये स्वीकारताना एसीबीने त्यांना जेरबंद केले.
बाळकृष्ण मधाळे
  1. ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळे २५ लाखांची लाच घेताना एसीबीच्या ताब्यात

  2. अतिक्रमण प्रकरणात तब्बल ३५ लाखांच्या डीलचा उलगडा

  3. बिल्डरच्या तक्रारीनंतर एसीबीची कारवाई, महापालिकेत खळबळ

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील मोठा घोटाळा (Thane Municipal Officer) उघडकीस आला आहे. महापालिकेचे उपायुक्त आणि अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख शंकर पाटोळे यांना बुधवारी (दि. १ ऑक्टोबर) सायंकाळी २५ लाखांची लाच घेताना (Shankar Patole Arrested) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहात पकडले.

