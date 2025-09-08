Thane News: ठाणेकरांना गारेगार प्रवास देण्याचा प्रयत्न फोल, टीएमटीचे गणेशोत्सवात ४० लाखांचे नुकसान

ठाणे : ठाणेकरांना उत्तम दर्जेदार पर्यावरण पूरक व गारेगार प्रवास देण्याचा प्रयत्न टीएमटी प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. असे असताना, दुसरीकडे गणेशउत्सवाच्या निमित्ताने कोकणात व गावी गेलेल्या नागरिकांमुळे त्याचा परिणाम थेट टीएमटीच्या उत्पन्नावर झाल्याचे दिसून येत आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात दिवसाकाठी चार ते पाच लाखांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत होते. त्यानुसार मागील दहा दिवसात सुमारे ४० ते ४५ लाखाचा फटका ठाणे परिवहन सेवेला सहन करावा लागल्याचे दिसून आले आहे..ठाणेकरांना उत्तम प्रवास व अधिक वेगवान प्रवास देण्यासाठी टीएमटीकडून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यात शहरातील महत्वाच्या व वर्दळीच्या मार्गावर जास्तीत जास्त बसेस सोडून त्यातून अधिकाधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी नियोजन देखील टीएमटी प्रशासनाकडून आखले जात आहे. अशातच सण उत्सवाच्या काळात देखील ठाणेकर नागरिकांना व प्रवाशांना अधिकाधिक चांगली वाहतूक सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी ठाणे परिवहन सेवेने प्रयत्न केले होते. मात्र, गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नागरिक हे कोकणात व गावी गेल्याने त्याचा परिणाम टीएमटीच्या उत्पनावरही झाल्याचे दिसून आले..एखाद्या देशात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यासाठी कोणती सिस्टीम वापरतात? वाचा संपूर्ण प्रक्रिया.इतर दिवशी ठाणे परिवहन सेवेचे उत्पन्न हे साधारण २८ ते २७ लाखाच्या घरात असते. मात्र गणेशोत्सवाच्या काळात हे उत्पन्न सरासरी २५ ते २४ लाखाच्या खाली गेल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. याचा फटका ठाणे परिवहन सेवेला बसून गणेश उत्सवाच्या १० दिवसात ठाणे परिवहन सेवेला सुमारे ४० ते ४५ लाखाचा फटका सहन करावा लागल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. .बुधवारी २७ ऑगस्टला गणेश चतुर्थीच्या दिवशी २४ लाख ७८ हजार ५९४ रुपये तर अनंत चतुर्थीच्या दिवशी ६ सप्टेंबरला ठाणे परिवहन सेवेचे उत्पन्न हे २३ लाख ८९ हजार होते. तर ५ सप्टेंबरला ईद निमित्ताने सुट्टी असल्याने या दिवशी उत्पन्न २४ लाख ६७ हजार २८९ इतके होते. ७ सप्टेंबरला रविवार असल्याने परिवहन च्या तिजोरीत आणखीन घट होऊन २२ लाख ९३ हजार रुपये इतके उत्पन्न जमा झाले होते..Mumbai News: मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार; बेस्टच्या ताफ्यात नव्या इलेक्ट्रिक बस दाखल.सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेशउत्सवाच्या दहा दिवसांच्या कालावधीत प्रवाशी संख्या कमी होती. परिणामी परिवहन सेवेच्या उत्पन्नात साधारण तीन ते चार लाखाची घट होत होती. त्यानुसार गणेशउत्सवाच्या दहा दिवसाच्या कालावधीत प्रवाशी संख्या घटल्याने परिवहन सेवेला सुमारे ४० ते ४५ लाख उत्पन्न कमी प्राप्त झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.