Thane News: ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! टीएमटी बस भाडे वाढणार; मोठ्या आर्थिक संकटामुळे प्रशासनाचा निर्णय

ठाणे : वाढती महागाई, इंधनाच्या किमतीत चढ-उतार आणि वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे ठाणे महानगरपालिकेच्या वाहतूक सेवेला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला आहे. या तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रशासनाने ११ वर्षांनंतर बस भाडे वाढवण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी करत आहे. ठाणे परिवहन सेवेचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे ₹९० ते ₹९५ कोटी आहे. .बसेस चालवण्याचा एकूण वार्षिक खर्च ₹३५० कोटींवर पोहोचला आहे. यामध्ये बस देखभालीसाठी ₹१५० कोटी, बस ऑपरेशनसाठी ₹१०० कोटी, ई-बस प्रकल्पासाठी ₹५० कोटी, तसेच वीज, इंधन आणि देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च समाविष्ट आहे. महागाई आणि वाढत्या मनुष्यबळाच्या खर्चामुळे सध्याच्या कालबाह्य दर रचनेमुळे दर्जेदार सेवा प्रदान करणे कठीण होत आहे..MSRTC: वाढीव वेतनाची फाइल अर्थ खात्यात रखडली; एसटीचा १६ वेळा पत्रव्यवहार तरीही निधी नाही; तिढा सुटणार कधी?.म्हणून प्रशासनाचे म्हणणे आहे की भाडे वाढवणे हा बस सेवा राखण्याचा शेवटचा उपाय आहे. सध्या, टीएमटीच्या ताफ्यात ४०७ बसेस आहेत आणि ३८० बसेस दररोज धावतात. ज्या दररोज अंदाजे २.४५ लाख प्रवाशांना सेवा देतात. या सेवेतून दररोज ३० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळत असले तरी विविध कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमुळे प्रशासनाला ५ ते ६ लाख रुपयांचा महसूल बुडत आहे..शेवटची भाडेवाढ २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२३ मध्ये एसी बसच्या भाड्यात ४० ते ५० टक्के कपात करण्यात आली होती. वाढत्या तोट्यात टिकून राहणे कठीण होत असल्याने, प्रशासनाने भाडेवाढीचे संकेत दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक प्राधिकरणाने लादलेल्या तिकिटांच्या दरांप्रमाणेच नवीन तिकिटांच्या किमती वाढवण्याच्या मागण्यांना वेग येत आहे.