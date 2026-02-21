मुंबई

Thane News: ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! टीएमटी बस भाडे वाढणार; मोठ्या आर्थिक संकटामुळे प्रशासनाचा निर्णय

TMT bus fare increase: ठाण्यात बस प्रवास आणखी महाग होणार आहे. ११ वर्षांनंतर टीएमटी भाडे वाढवण्याची तयारी करत आहे. तोट्यात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ठाणे : वाढती महागाई, इंधनाच्या किमतीत चढ-उतार आणि वाढत्या आस्थापना खर्चामुळे ठाणे महानगरपालिकेच्या वाहतूक सेवेला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला आहे. या तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रशासनाने ११ वर्षांनंतर बस भाडे वाढवण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी करत आहे. ठाणे परिवहन सेवेचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे ₹९० ते ₹९५ कोटी आहे.

