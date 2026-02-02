मुंबई

TMT Bus: ज्येष्ठांसाठी डिजिटल बस पास, टीएमटीची नवी योजना; कालमर्यादेमुळे डोकेदुखी

Digital Bus Pass Scheme: महापालिकेच्या परिवहन सेवेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना जाहीर केली आहे. मात्र ही योजना त्रासदायक ठरू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : महापालिकेच्या परिवहन सेवेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिजिटल बस पास योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार पास काढून ज्येष्ठांना बसचा प्रवास अर्ध्या तिकिटात करता येणार आहे. मात्र या योजनेतील अटी-शर्ती पाहता अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सुविधा प्रक्रिया, खर्च आणि कालमर्यादेमुळे उपयुक्त ठरण्याऐवजी त्रासदायक ठरू शकते, अशी वस्तुस्थिती समोर येत आहे.

