Thane News: भंडाराचं जेवण खायला गेला पण तिथेच...; डोंबिवलीत १३ वर्षीय आयुषसोबत नेमकं काय घडलं? घटना वाचून काळीज पिळवटून जाईल

डोंबिवली : नवरात्रौत्सव सुरु असल्याने भंडाराचे जेवण करायला ते गेले. जेवण झाल्यावर तेथून निघत असताना आयुषचा पाय उघड्या चेंबरमध्ये पडला आणि त्याचा तोल जाऊन तो नाल्यात पडला. त्याला वाचवण्यासाठी वेदांतने नाल्यात उडी मारली पण त्याचे प्रयत्न अपुरे ठरले आणि आयुषचा दुर्दैवी अंत झाला. डोंबिवली पश्चिमेतील देवीचा पाडा परिसरात रविवारी रात्री ही घटना घडली असून बेजबाबदार पालिका प्रशासन याला जबाबदार असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. .डोंबिवली पश्चिमेला देवीचा पाडा परिसरात शांताराम निवास मध्ये आयुष कदम हा 13 वर्षाचा मुलगा कुटुंबासह राहण्यास आहे. येथील जगदंबा माता मंदिर परिसरातून भरत भोईर नाला वाहतो. या नालाच्या जवळच कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेचे रीगरोडचे काम सुरु आहे. तो स्वामी विवेकानंद शाळेच्या अरूणोदय शाखेत इयत्ता सातवीमध्ये शिक्षण घेत होता. त्याच्या मृत्युने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..Traffic Jam: जोड प्रकल्पांची कामे संथगतीने! नवी मुंबई विमानतळ परिसरात वाहतूक कोंडीची शक्यता.रविवारी दिवसभर मुसळधार पाऊस सुरू होता. जगदांबा माता परिसराच्या बाजुला नाल्यालगत असलेल्या भागात परिसरातील मुले रात्री खेळत होती. तसेच येथे जगदंबा माता उत्सव मंडळाचा भंडारा देखील होता. भंडाराचे जेवण मुलांनी केले त्यानंतर त्याच परिसरात ते होते. 9.30 ते 10 च्या दरम्यान येथील नाल्यावरील उघडे झाकण आयुषच्चा निदर्शनास आले नाही आणि त्या चेंबरमध्ये आयुष पडला. आयुष पडताच त्याच्या सोबतच्या मुलांनी आरडाओरडा केला..तेवढ्यात आयुषच्या घरचे लोक तसेच आजूबाजूचे राहिवासी घटनास्थळी आले. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, अग्निशमन दल यांना माहिती देण्यात आली. मात्र ते लवकर येत नसल्याने वेदांत जाधव याने नाल्यात उडी मारली व आयुषचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याला यश आले नाही..अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी आल्यावर त्यांनी नाल्याच्या खाडी मुखाजवळ जाळी आडवी लावली. प्रखर झोतामधून बेपत्ता मुलाचा शोध सुरू केला. विष्णुनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठपोलीस निरीक्षक राम चोपडे घटनास्थळी आले. नाल्यातील वेगवान प्रवाहामुळे आयुष हाती लागला नाही. अखेर एक तासाने आयुष हाती लागला. त्याला स्थानिकांनी तात्काळ पालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात उपचारासाठी नेले, तेथे डॉक्टरंनी त्याला मृत घोषित केले..Mumbai News: प्रवाशांकडून तंत्रज्ञानाचा वाढला! मुंबई विमानतळावर प्रवाशांची ‘सेल्फ सर्व्हिस’ला पसंती.शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन त्यांच्या कुटुंबाची विचारपूस केली. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आयुषचा मृत्यू झाला आहे. येथे रिंगरूटचे काम सुरु आहे. या ठिकाणी नाल्यावरील झाकण सुस्थितीत आहेत की नाही हे बघण्याची जबाबदारी पालिकची आहे. पालिका अधिकाऱ्यांचे या महत्वपूर्ण विषयाकडे लक्ष नाही. त्यांच्या कुटुंबाला 25 लाखाची आर्थिक मदत दिली गेली पाहिजे अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले..या भागात जल्लोषात नवरत्रोत्सव उत्सव सुरू आहे. या ठिकाणच्या भोजन भंडारा प्रसादाच्या पत्रावळी, खरकटे या नाल्यावरील चेंबरमधून नाल्यात टाकले जात होते. बारिकेट्स देखील बाजूला करून ठेवले होते, अशी या भागात चर्चा सुरू आहे. संतप्त रहिवाशांमुळे या भागातील नवरात्रोत्सवातील भंडारा भोजन सोमवारी बंद ठेवण्यात आले. या उत्सवाकडे येणाऱ्या भाविकांची वर्दळ सोमवारी पूर्ण बंद झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.