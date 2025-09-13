Palava Flyover: सात वर्षे बांधकाम, ७२ कोटी खर्च... पण ७ महिनेही महत्वाचा उड्डाणपूल टिकला नाही, गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

महाराष्ट्रातील कल्याण-शील रस्त्यावरील पलावा उड्डाणपूल वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेनंतर जनतेसाठी खुला करण्यात आला. परंतु उद्घाटनानंतर लगेचच उड्डाणपूलावर खड्डे दिसू लागले. ७२ कोटी रुपये खर्चून बांधलेला हा पूल उघडल्यानंतर लगेचच त्यावर मोठे खड्डे दिसू लागले. कल्याण शील रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचा ५६२ मीटर लांबीचा, दोन पदरी भाग हा नियोजित चार पदरी प्रकल्पाचा एक भाग आहे..सुमारे सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ७२ कोटी रुपये खर्चून या पुलाचे बांधकाम या वर्षाच्या सुरुवातीला पूर्ण झाले. शिळफाटा आणि कल्याणमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि नवी मुंबईकडे जाणाऱ्या कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ येथील रहिवाशांना चांगल्या प्रवास सुविधा देण्यासाठी हा पूल बांधण्यात आला होता. म्हणूनच, हा एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून सादर करण्यात आला होता, परंतु या उड्डाणपुलावरील मोठे खड्डे अपघातांना आमंत्रण देत आहेत..१०० वर्षांचा एल्फिन्स्टन रोड पूल इतिहासजमा! आता मुंबईला मिळणार आधुनिक डबल-डेकर पूल, रचना कशी असणार?.उद्घाटनानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच त्यात त्रुटी दिसू लागल्या आहेत. त्यानंतर प्रवाशांनी या उड्डाणपुलाला "निसरडा भाग" असे संबोधले. नव्याने उघडलेल्या भागावर सैल खडी, चिखलाचे ठिपके, सिमेंटचे स्प्लेटर्स आणि खराब डांबरीकरणाबद्दल लोकांनी नाराजी व्यक्त केली. या उड्डाणपुलाचा एक व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये उड्डाणपुलावर मोठे खड्डे दिसत आहेत आणि त्यावरून वाहने जात असल्याचे दिसून येत आहे..Mumbai News: नवरात्रोत्सवासाठी मंडळांची लगबग, देवीच्या आगमनाची तयारी अंतिम टप्प्यात .या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचे उद्घाटन ४ जुलै रोजी डोंबिवलीचे स्थानिक शिवसेना (शिंदे) आमदार यांच्या हस्ते करण्यात आले . या दरम्यान उद्घाटन कार्यक्रमाला आमदार राजेश मोरे आणि शिवसेना (शिंदे गटाचे काही निवडक कार्यकर्ते उपस्थित होते. हा पूल डोंबिवली आणि कल्याणला नवी मुंबईशी जोडतो. या उड्डाणपुलाचे बांधकाम २०१९ मध्ये सुरू झाले. भूसंपादन आणि तांत्रिक अडचणींमुळे त्याचे बांधकाम संथ गतीने सुरू होते. अशा परिस्थितीत, सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, जेव्हा हा उड्डाणपुल खुला झाला तेव्हा त्यावर खड्डे पडले होते. या पुलाच्या उद्घाटनानंतरही बराच गोंधळ उडाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.