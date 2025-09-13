मुंबई

Palava Flyover: सात वर्षे बांधकाम, ७२ कोटी खर्च... पण ७ महिनेही महत्वाचा उड्डाणपूल टिकला नाही, गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

Palava Flyover Potholes News: ठाण्यातील कोट्यवधींचा उड्डाणपुल खड्डेमय बनला आहे. प्रकल्पाची गुणवत्ता धोक्यात आली आहे. तसेच गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील कल्याण-शील रस्त्यावरील पलावा उड्डाणपूल वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेनंतर जनतेसाठी खुला करण्यात आला. परंतु उद्घाटनानंतर लगेचच उड्डाणपूलावर खड्डे दिसू लागले. ७२ कोटी रुपये खर्चून बांधलेला हा पूल उघडल्यानंतर लगेचच त्यावर मोठे खड्डे दिसू लागले. कल्याण शील रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचा ५६२ मीटर लांबीचा, दोन पदरी भाग हा नियोजित चार पदरी प्रकल्पाचा एक भाग आहे.

