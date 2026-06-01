Kalyan: कल्याणमध्ये धक्कादायक प्रकार! चिमुकल्याच्या आईस्क्रीम कोनमध्ये निघाला तीन इंचांचा किडा; कुटुंबीयांचा संताप

ठाणे : वर्षभरापूर्वी मुंबईत एका व्यक्तीला आईस्क्रीममध्ये तुटलेले बोट आढळले होते. मालाड येथील या घटनेत एका ऑनलाइन फूड ॲपवरून मागवलेल्या आईस्क्रीममध्ये मानवी बोटाचा तुकडा आढळला होता. या घटनेने राज्यभरात एकच खळबळ पसरली होती. या घटनेनंतर अशीच घटना कल्याणमध्ये घडली आहे. .ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथून धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका लहान मुलाने खरेदी केलेल्या आईस्क्रीम कोनमध्ये तब्बल तीन इंच लांबीचा किडा आढळला आहे. या घटनेमुळे संबंधित मुलाच्या कुटुंबीयांनी दुकान गाठून तीव्र संताप व्यक्त केला असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..नेमके काय घडले?कल्याण पूर्व मधील रचना पार्क येथील एका दुकानातून शशांक जाधव या मुलाने आईस्क्रीम खरेदी केले. या मुलाने आईस्क्रीम खाण्यास सुरुवात करताच त्यामध्ये किडा असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनतर हा प्रकार मुलाने त्याच्या कुटुंबियांना सांगताच त्यांनी संबंधित दुकान गाठून दुकानदाराकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले..दरम्यान, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दुकानदाराने संबंधित कंपनीच्या वितरकाला देखील घटनास्थळी बोलावले. यावेळी दुकानदाराने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, या प्रकरणात त्याची कोणतीही चूक नाही. संबंधित आईस्क्रीमची एक्सपायरी डेट २०२७ पर्यंत वैध असून ते कंपनीकडून सीलबंद अवस्थेत प्राप्त झाले होते. तथापि, मुलाच्या कुटुंबीयांनी संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.