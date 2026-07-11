Konkan Railway: गणेशोत्सवासाठी कोकणवासियांना मोठा दिलासा; ठाण्यात तिकटीसाठी ११ ते ३१ जुलैदरम्यान अतिरिक्त आरक्षण खिडक्या, तीन गाड्यांचा थांबा..

ठाणे: गौरी-गणपती उत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि सुखकर व्हावा, यासाठी खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मागणीची दखल घेत मध्य रेल्वे प्रशासनाने ठाणे रेल्वे स्थानकाजवळील आरक्षण केंद्रात फक्त कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी दोन अतिरिक्त आरक्षण तिकीट खिडक्या सुरू केल्या आहेत. ११ ते ३१ जुलै दरम्यान या खिडक्या कार्यान्वित राहणार आहेत. त्यामुळे कोकणवासीयांनी या सेवेचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन यावेळी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केले. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी खासदार नरेश म्हस्के प्रयत्नशील असतात. गतवर्षी प्रमाणे यावर्षीही त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे गणेशोत्सवानिमित्त ठाणे रेल्वे स्थानकातील आरक्षण केंद्रात कोकण रेल्वेच्या तिकीटासाठी दोन अतिरिक्त खिडक्या सुरु झाल्या आहेत. खिडक्यांची संख्या वाढल्याने गणेशभक्तांची वेळ आणि रांगेत उभे राहण्याची दमछाक कमी होणार आहे..मतदारसंघातील कोकणवासीय बांधवांनी केलेल्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने सावंतवाडी स्थानकावर ३ प्रमुख गाड्यांना थांबा देण्याची मागणी मान्य केली आहे. ट्रेन नंबर 12133 - मंगलोर एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12431 - राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12201 - गरीब रथ एक्सप्रेस या गाड्या लवकरच सावंतवाडी स्थानकावर थांबणार आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल खासदार नरेश हस्के यांनी रेल्वे प्रशासन आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे जाहीर आभार मानले आहेत. .\rदरम्यान, स्थानकावरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि पावसाळ्यातील समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी अनेक विकासकामे वेगाने पूर्ण केली जात आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात ठाणे स्थानकात साचणाऱ्या पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी भूमिगत ‘मायक्रोटेनल' चे काम पूर्ण झाले आहे. यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात ठाणे स्थानक परिसरात कुठेही पाणी साचलेले नाही. ठाणेकरांसाठी अत्यंत समाधानकारक बाब आहे..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 आणि 6 वर नवीन एस्केलेटरचे (सरकते जिने) काम सुरू असून ते लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल. तसेच, प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 आणि 2 वरील सार्वजनिक प्रसाधनगृहांचे नूतनीकरणाचे काम वेगाने सुरु आहे, अशी माहिती खासदार नरेश म्हस्के यांनी माध्यमांना दिली. यावेळी रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी सुशांत मिश्रा, अपर्णा देवधर, मिलिंद शिंदे, शशांक सरतूर, रणजीत सिंह, प्रमिला देवगण, रेल्वे कर्मचारी युनियनच्या पदाधिकारी मानसी जोशी, शिवसेना गटनेते पवन कदम आदी यावेळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.