Thane: ठाणे स्टेशनचा चेहरामोहरा बदलणार! प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधांचा मोठा विस्तार होणार; प्रवाशांना मोठा फायदा मिळणार

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वात व्यस्त रेल्वे स्थानकांपैकी एक असलेले ठाणे रेल्वे स्टेशन आधुनिक सुविधांच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. मान्सूनपूर्व तयारी, प्रवाशांची सुरक्षा आणि वाढती वर्दळ लक्षात घेऊन स्थानकावरील विविध विकास प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. खासदार नरेश म्हस्के आणि मध्य रेल्वेचे डीआरएम हिरेश मीना यांनी संयुक्त पाहणी दौऱ्यादरम्यान एस्केलेटर, सार्वजनिक शौचालये, ड्रेनेज व्यवस्था, वैद्यकीय कक्ष, पादचारी पूल आणि १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेनच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला..रेल्वे प्रशासनाने प्रलंबित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि आधुनिक प्रवासाचा अनुभव देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नरेश म्हस्के आणि मध्य रेल्वेचे डीआरएम हिरेश मीना यांनी बुधवारी ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि प्रवासी सुविधा सुधारण्यासाठी विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी संयुक्त पाहणी दौरा केला..यावेळी, स्टेशन परिसरात सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेताना, प्रलंबित प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या पाहणीदरम्यान, नवीन सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम, प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ आणि ६ वरील एस्केलेटरचे काम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वैद्यकीय कक्ष, पावसाळ्यापूर्वी गटारांची स्वच्छता आणि १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेनसाठीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. डीआरएम हिरेश मीना यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना सर्व प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले..खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितले की, ठाणे पूर्व आणि पश्चिम यांना जोडणारा मायक्रोटनल पूर्ण झाल्यामुळे पावसाळ्यात रेल्वे रुळांवर पाणी साचत नाही. मुलुंड दिशेकडील पादचारी पुलाला मंजुरी मिळाल्याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच, ठाणे पूर्वेकडील सतीस पुलावरून लवकरच टीएमटी बस सेवा सुरू केली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. .पाहणीनंतर स्टेशन मास्तरच्या खोलीत रेल्वे प्रशासन, ठाणे महानगरपालिका, प्रवासी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत एक बैठक झाली. डी-मार्टच्या सीएसआर निधीतून बांधण्यात येत असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकामास होणाऱ्या विलंबाबद्दल खासदार म्हस्के यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.