Thane News: वय वाढवून शासकीय योजनानांचा लाभ अन्...; एसटीच्या मोफत प्रवासासाठी गैरप्रकार, धक्कादायक माहिती समोर

राजीव डाके ठाणे शहर : राज्य सरकारने एसटी प्रवाशांना विविध सवलती दिल्या आहेत. लाडक्या बहिणींना निम्म्या तिकिटासोबतच ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकाला मोफत प्रवास सेवा सुरु केली आहे; मात्र ही सेवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जरी सुरू केलेली असली तरी तिचा लाभ मात्र दुसरेच प्रवासी घेताना दिसत आहेत. आधार कार्डवरील जन्म तारखेत बदल करून काही प्रवासी जास्त वय दाखवून मोफत प्रवास करत आहेत. ठाणे एसटी विभागाने अशा शेकडो प्रवाशांचा गैरप्रकार उघडकीस आणून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे..ठाणे एसटी विभागातील बनावट आधार कार्डच्या माध्यमातून मोफत प्रवास केला जात असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. तिकीट आरक्षित करताना काही प्रवाशांकडून प्रत्यक्षात वय कमी असताना बनावट आधार कार्ड बनवून त्यावर ज्यादा वय (७५ पेक्षा जास्त) दाखवून सरकारच्या मोफत बस प्रवासाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत असताना शेकडो प्रवाशी आढळून आले आहेत; मात्र आरक्षित तिकीट देताना आधार कार्डवरील बार कोड स्कॅन करताच जन्म तारखेची पोलखोल झाल्याने आरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्याने त्यांचे गैरप्रकार हाणून पाडले आहेत. एकट्या वंदना एसटी आगारात शेकडो प्रवाशांकडून असा प्रकार करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे..Chhawa Ride App: 'छावा राइड' अॅप विकासाला सुरुवात, तरुणाईसाठी लवकरच रोजगाराचा नवा मार्ग खुलणार .महिला सन्मान योजनामहिलांना एसटी प्रवासात अर्धे तिकीट सवलत आहे; मात्र महिलांच्या तिकिटावर पुरुष प्रवास करीत असल्याचे आढळून आले आहे..अमृतमहोत्सवी योजनेतही फसवणूकयामध्ये शासनाने ७५ वर्षांपूढील स्त्री पुरुषांना मोफत प्रवासाची सुविधा असताना आधार कार्डवरील जन्मतारखेत बदल करून मोफत प्रवास केला जात आहे. तसेच अपंगांच्या कार्डवरसुद्धा बदल करून प्रवास केला जात असल्याचे दिसून आले आहे..१०० रुपयांत बनावट आधार कार्डधाराशिव, लातूर, सोलापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये १०० रुपयांत बनावट आधार कार्ड बनवून मिळत असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आह.Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या 'या' मार्गावर धावणाऱ्या १५ डब्यांच्या ट्रेनची संख्या वाढणार! नवीन वेळापत्रक कधी जाहीर होणार?.ज्येष्ठ नागरिकांच्या तिकिटावर इतरांचा प्रवासकाही ज्येष्ठ नागरिक एसटी आगारातून मोफत प्रवासाच्या तिकिटावर काही अंतर प्रवास करतात, नंतर उतरून ते तिकीट दुसऱ्यांना देतात..पथकांच्या तपासणीत वयाची सवलत घेणाऱ्या प्रवाशाच्या वयाचा संशय आला, तर वयाचे इतर पुरावे तपासून त्यात दोषी आढळला, तर वय वाढवून घेतलेले कार्ड जप्त केले जाते. संबंधित प्रवाशाकडून दंडासह भाडे वसूल केले जाते.- सागर पळसुले, विभाग नियंत्रक, ठाणे.