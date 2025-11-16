Thane News: नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी! ठाण्यातील 'हा' ब्रिज बंद राहणार; किती महिने अन् का?

डोंबिवली : सध्या दिल्ली ते जेएनपीटी या डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर प्रकल्पातील सीटीपी ११ या प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. मात्र निळजे रेल्वे उड्डाण पुलाची उंची कमी असल्याने रेल्वे प्रशासनाच्या मालवाहू वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असणाऱ्या प्रकल्पात अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी हा जुना निळजे पूल तोडून त्याची नव्याने पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल पाच महिन्यांसाठी वाहतूक विभागाने वाहतूक निर्बंध जारी केले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनीकडून सुरु असणाऱ्या डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाचे काम राज्य महामार्ग क्र. ७६ लोढा पलावा एक्सपेरिया मॉल जवळ, कल्याण शिळ रोडवर कल्याणहून शिळफाटाकडे जाणाऱ्या वाहिनीवर होणार आहे. यासाठी निळजे रेल्वे ओव्हर ब्रीजची उंची वाढवण्यात येणार ही कामे १६ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू होत असून ती ३१ मार्च २०२६ पर्यंत चालणार आहेत..RBI: निर्यातदारांसाठी सवलती! आयात शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी ‘आरबीआय’ची उपाययोजना.दरम्यान, निळजे वाहतूक पाच महिने बंद असणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून ठाणे शहर वाहतूक उपविभागाने व्यापक वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी केली आहे. मोटार वाहन कायदा कलम ११५ व ११६ (१) (अ) (ब) अंतर्गत विविध रस्त्यांवर प्रवेशबंदी आणि पर्यायी मार्ग लागू करण्याचे आदेश पोलीस उप-आयुक्त (वाहतूक) पंकज शिरसाट यांनी दिले आहेत..मुख्य प्रवेशबंद मार्गकल्याण शिळफाटा निळजे कमानजवळून सर्व वाहनांना प्रवेशबंद.पर्यायी मार्ग : निळजे कमान येथून उजवीकडे लोढा पलावा वाहीनी मार्गे महालक्ष्मी हॉटेलकडून पुढे इच्छित स्थळी जाता येईल.लोढा पलावा / कासाबेला / हेवन / एक्सपिरिया मॉल याठिकाणी कल्याण निळजे ब्रिज चढणीवरून कल्याणकडे जाणारा मार्ग बंद.पर्यायी मार्ग : कल्याण–शिळ रोड येथून शिळफाटा मार्गे देसाई खाडी ब्रिज येथून सरस्वती टेक्सटाईल ठिकाणाहून यू-टर्नने पलावा फ्लायओव्हर येथे जात येईल.मुंब्रा / कल्याण फाटा येथे (६ चाकी व जड वाहने) कल्याण फाटा येथे प्रवेशबंद.पर्यायी मार्ग : शिळफाटा येथून मुंब्रा बायपास मार्गे खारेगाव टोलनाकाकडे जाता येईल.कल्याण येथून मुंब्रा / कल्याण फाटा (६ चाकी व जड वाहने) काटई (बदलापूर) चौक येथे प्रवेशबंद.पर्यायी मार्ग : काटई चौक मार्गे खोणी नाका येथून तळोजा MIDC कडे जाता येईल. .तळोजा MIDC / नवी मुंबई ते काटई चौक (६ चाकी व जड वाहने) खोणी नाका, निसर्ग हॉटेल येथे प्रवेशबंद.पर्यायी मार्ग : निसर्ग हॉटेल येथून उजवे वळण घेतल्यास बदलापूर पाईपलाइन येथून नेवाळी मार्गे जाता येईल.अंबरनाथ / बदलापूर येथून काटई चौक (६ चाकी व जड वाहने) खोणी नाका येथे प्रवेशबंद.पर्यायी मार्ग : खोणी नाका येथून डावे वळण घेऊन तळोजा MIDC मार्गे पुढे इच्छित स्थळी जाता येईल..Palghar News: भररात्री स्मशानभूमीत भयंकर कृत्य, सकाळ होताच लोक हादरले! पालघरमध्ये नेमकं काय घडलं? .हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी मार्गमुंबई/नवी मुंबई येथून कल्याण ते दिवा–संदप रोड मार्गे मानपाडा येथून कल्याण–शिळ रोड येथे जाता येणार.ठाणे/मुंबई येथून कल्याण मानकोली–मोटागाव–डोंबिवली मार्ग किंवा रांजनोली–कोनगाव–कल्याण मार्गे जाता येईल.कल्याण/डोंबिवली/उल्हासनगर → मुंबई/नवी मुंबई : चक्कीनाका → श्री मळगाई पेड → नेवाळी → बदलापूर पाईपलाईन → तळोजा MIDCकल्याण/डोंबिवली → ठाणे/मुंबई : डोंबिवली → मोटागाव → मानकोली → दुर्गाडी → कोनगाव → नाशिक–मुंबई महामार्ग.अत्यावश्यक वाहनांना सूटनिळजे ब्रिज पुनर्बांधणीमुळे कल्याण–शिळ रोडवरील वाहतूक पाच महिन्यांसाठी बंद केली आहे. परिणामी नागरिकांनी प्रवासाची पूर्वतयारी करून पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन वाहतूक विभागाने केले आहे. १६ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ कालावधीत हे वाहतूक निर्बंध लागू असणार आहेत. मात्र या निर्बंधांमधून पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका, अग्निशामक दल आणि इतर अत्यावश्यक सेवा वाहनांना सूट असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.