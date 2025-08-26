Thane Traffic: गणेशोत्सवानिमित्त ठाण्यात वाहतूक बदल; अनेक मार्ग बंद, पाहा पर्यायी मार्ग कोणते?

ठाणे : ठाणे वाहतूक पोलिसांनी २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत होणाऱ्या गणेशोत्सवासाठी वाहतूक सूचना जारी केल्या आहेत. गणपती मूर्ती विसर्जनादरम्यान सुरळीत हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी ठाण्यातील वाहतूक व्यवस्था आणि निर्बंधांची माहिती या सूचनांमध्ये देण्यात आली आहे. त्यानुसार ठाणे शहरातील प्रमुख गणेश मूर्ती विसर्जन स्थळी गर्दी टाळण्यासाठी आणि भाविक आणि प्रवाशांना त्रासमुक्त अनुभव देण्यासाठी विशेष वाहतूक व्यवस्थापन उपाययोजना आखल्या आहेत..ठाणे वाहतूक पोलिसांनी गणेश उत्सवादरम्यान रायलादेवी, मोड चेकपॉईंट आणि वागळे इस्टेट, रायलादेवी मंदिर, उपवन तलाव आणि वर्तकनगरभोवती सुरळीत वाहतूक व्यवस्था राखण्यासाठी वाहतुकीचे नियोजन केले आहे. यावेळी काही मार्ग बंद करण्यात आले असून पर्यायी मार्ग देखील जारी केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी वाहतूक व्यवस्थेला सहकार्य करावे असे आवाहन वाहतूक पोलीस प्रशासनाने केले आहे..Thane Water Scarcity: ऐन गणेशोत्सवात ठाण्यात पाणी संकट, पाणी पुरवठ्यात २५ ते ३० टक्के घट.वाहतूक बंदी आणि पर्यायी मार्गमहाराष्ट्र बँकेपासून रोड क्रमांक १६ मार्गे जिलानीवाडीपर्यंत सर्व वाहनांसाठी प्रवेश बंद आहे. गणपती मूर्ती वाहून नेणाऱ्या वाहनांशिवाय या मार्गावरील वाहनांनी मॉडेला चेकपॉईंटवरून सरळ जावे.तसेच संकल्प चौकातील रघुनाथ नगर, हजुरी येथून महाराष्ट्र बँक जिलानीवाडीकडे जाण्यासाठी प्रवेश प्रतिबंधित आहे. त्यासाठी रहेजा कट मार्गे पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे.वर्तकनगर, शास्त्रीनगर, देवदयानगर, गांधीनगर कापूरबावडी ते उपवन तलावाकडे जाणारी वाहने बिरसा मुंडा चौकात प्रतिबंधित आहेत. त्यांनी बिरसा मुंडा चौकातून उजवीकडे वळावे आणि पवारनगर मार्गे पुढे जावे. त्याचबरोबर असेन प्रायव्हेट लिमिटेड येथे डावीकडे वळावे आणि गावंडबागमार्गे जावे.गांधीनगर कापूरबावडी आणि पवारनगर येथून उपवन तलावमार्गे येउरकडे जाणाऱ्यांनी त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्यासाठी बिरसा मुंडा चौकातून डावीकडे वळावे, नंतर देवदयानगर चौकातून उजवीकडे वळावे.तर गावंडबाग परिसरातील कोकणीपाडा क्रमांक १ येथील लोटस सोसायटी मेन गेटसमोरील सार्वजनिक शौचालयाजवळील सर्व सोसायट्यांना प्रवेश बंद आहे..नो पार्किंग झोनरोड क्रमांक १६ आणि मॉडेला चेकपॉईंट दरम्यान तसेच जिलानीवाडी आणि संकल्प चौक दरम्यान नो पार्किंग झोन स्थापित केले आहेत. याव्यतिरिक्त, मॉडेला चेकपॉईंटपासून एमएसईबी ऑफिस ते तीन हाट पॉईंटकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या एका बाजूला सर्व वाहनांसाठी नो-पार्किंग झोन म्हणून नियुक्त केले आहे.पायलादेवी मंदिर आणि बिरसा मुंडा चौक, पायलादेवी मंदिर आणि अँपी थिएटर दरम्यान रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला तसेच बिरसा मुंडा चौक आणि रवी इस्टेट सोसायटी (देवदयनगर) मंत्रांजली बंगला दरम्यान पार्किंगला परवानगी नाही..Mumbai BMC School Controversy : पालिका शाळांवर अस्तित्वाचे विघ्न, मालाडची शाळा खासगी संस्थेला दिल्याने वादाला सुरुवात.दरम्यान, ही सूचना २८ ऑगस्ट (दीड दिवस), ३१ ऑगस्ट (पाच दिवस), २ सप्टेंबर (गौरी गणपती सात दिवस), ६ सप्टेंबर (अनंत चतुर्दशी) रोजी दुपारी १२ वाजेपासून गणपती विसर्जन मिरवणुकीच्या कार्यक्रमाच्या समाप्तीपर्यंत लागू असेल. पोलीस वाहने, अग्निशमन दलाच्या तुकड्या, रुग्णवाहिका, गणेश मूर्ती विसर्जन किंवा इतर आवश्यक सेवांमध्ये सहभागी असलेल्या वाहनांना हे निर्बंध लागू नसतील, असेही प्रशासनाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.