मुंबई

Thane Traffic: गणेशोत्सवानिमित्त ठाण्यात वाहतूक बदल; अनेक मार्ग बंद, पाहा पर्यायी मार्ग कोणते?

Ganesh Chaturthi Festival: गणेशोत्सवासाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक सूचना जारी केल्या आहेत. यावेळी काही मार्ग बंद करण्यात आले असून पर्यायी मार्ग जारी केले आहेत.
Thane Traffic Route Change
Thane Traffic Route ChangeESakal
Mansi Khambe
Updated on

ठाणे : ठाणे वाहतूक पोलिसांनी २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत होणाऱ्या गणेशोत्सवासाठी वाहतूक सूचना जारी केल्या आहेत. गणपती मूर्ती विसर्जनादरम्यान सुरळीत हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी ठाण्यातील वाहतूक व्यवस्था आणि निर्बंधांची माहिती या सूचनांमध्ये देण्यात आली आहे. त्यानुसार ठाणे शहरातील प्रमुख गणेश मूर्ती विसर्जन स्थळी गर्दी टाळण्यासाठी आणि भाविक आणि प्रवाशांना त्रासमुक्त अनुभव देण्यासाठी विशेष वाहतूक व्यवस्थापन उपाययोजना आखल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Traffic
Ganeshotsav
Traffic rules
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration
traffice
traffice police
Ganesh Chaturthi 2025
traffic congestion solutions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com