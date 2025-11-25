मुंबई

Thane Water Supply: ठाण्यात २४ तास पाणीकपात! जाणून घ्या कधी अन् कोणत्या भागात परिणाम होणार?

Thane Water Supply Cut: ठाणे शहरात २४ तास पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. यामुळे नागरिकांनी पाणी जपून वापर असे आवाहन ठाणे महापालिकेने केले आहे.
Thane Water Supply

Thane Water Supply cut

ESakal
Mansi Khambe
Updated on

ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेने शहरातील २४ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. पाईपलाईनच्या कामांमुळे ठाणे महानगरपालिकेने हा निर्णय घेतला असून यामुळे नागरिकांना वेळेआधीच पाणी जपून वापरा आणि पाण्याचा अपव्यय टाळा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Thane
Water supply
Water Supply Department
Thane Municipal Corporation

