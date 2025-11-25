Thane Water Supply: ठाण्यात २४ तास पाणीकपात! जाणून घ्या कधी अन् कोणत्या भागात परिणाम होणार?

ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेने शहरातील २४ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. पाईपलाईनच्या कामांमुळे ठाणे महानगरपालिकेने हा निर्णय घेतला असून यामुळे नागरिकांना वेळेआधीच पाणी जपून वापरा आणि पाण्याचा अपव्यय टाळा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यातील इंदिरानगर जलकुंभ आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरातील पाणीपुरवठा बंद करण्यासाठी हा बंद जाहीर करण्यात आला आहे. बुधवार, २६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९ वाजल्यापासून गुरुवार, २७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९ वाजेपर्यंत असा २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. महापालिकेने एक्स अकाउंट म्हणजेच पूर्वीचे ट्विटरवरील अधिकृत अकाऊंटवरून ही माहिती दिली आहे..६००हून अधिक शाळांना टाळे लागणार! शिक्षण संचालकांच्या 'त्या' आदेशामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात .दरम्यान, नुकतेच ठाणे महानगरपालिकेच्या वागळे प्रभाग समिती आणि लोकमान्य सावरकर नगर प्रभाग समिती अंतर्गत इंदिरानगर संपाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ११६८ मिमी व्यासाचा पाण्याचा पाईप टाकण्यात आला आहे. ही पाण्याची पाईपलाईन कार्यान्वित करण्यासाठी, इंदिरानगर नाका येथील ७५० मिमी व्यासाच्या पाण्याच्या पाईपलाईनवर व्हॉल्व्ह बसवणे आवश्यक आहे," असे ठाणे महापालिकेने म्हटले आहे..कोणत्या भागात पाणीपुरवठा ठप्प?ठाणे महानगरपालिकेअंतर्गत येणाऱ्या इंदिरानगर जलकुंभ, श्रीनगर जलकुंभ, वारलीपाडा जलकुंभ, कैलासनगर रेनो टँक, रूपादेवी जलकुंभ, रूपादेवी रेनो टँक, रामनगर जलकुंभ, येउर एअर फोर्स जलकुंभ, लोकमान्य जलकुंभ इत्यादी भागांना २४ तासांसाठी पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील..Mumbai News: ‘घर-घर राम’ अभियान सुरू! घराघरात धर्मध्वज फडकवण्याचे भाजपचे आवाहन.टीएमसीचे नागरिकांना आवाहनटीएमसीने नागरिकांना माहिती दिली आहे की पाणीपुरवठा सुरू झाल्यानंतर पुढील १ ते २ दिवस पाणीपुरवठा कमी दाबाने असेल. या व्यतिरिक्त, पाणीकपातीच्या काळात पाणी काटकसरीने वापरण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.