मुंबई

Thane Illegal Schools: प्रवेशापूर्वी सावध व्हा! ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा शाळांची यादी जाहीर; पालकांना प्रशासनाचा इशारा

Thane Zilla Parishad: ठाणे जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या आठ अनधिकृत माध्यमिक शाळांची यादी जाहीर केली असून पालकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो, असे विभागाने नमूद केले आहे.
Thane Zilla Parishad on Illegal Schools

Thane Zilla Parishad on Illegal Schools

Esakal

Mansi Khambe
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ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील आठ मान्यता नसलेल्या माध्यमिक शाळांची यादी जाहीर करताना, जिल्हा परिषदेने पालकांना सल्ला दिला आहे की, त्यांनी आपल्या मुलांचे प्रवेश केवळ शासनाची मान्यता आणि अधिकृत परवानगी असलेल्या शाळांमध्येच घ्यावेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित व शिक्षणाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि भविष्यातील शैक्षणिक अडचणी टाळण्यासाठी हा सल्ला देण्यात आला आहे.

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