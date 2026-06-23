Thane Illegal Schools: प्रवेशापूर्वी सावध व्हा! ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा शाळांची यादी जाहीर; पालकांना प्रशासनाचा इशारा

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील आठ मान्यता नसलेल्या माध्यमिक शाळांची यादी जाहीर करताना, जिल्हा परिषदेने पालकांना सल्ला दिला आहे की, त्यांनी आपल्या मुलांचे प्रवेश केवळ शासनाची मान्यता आणि अधिकृत परवानगी असलेल्या शाळांमध्येच घ्यावेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित व शिक्षणाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि भविष्यातील शैक्षणिक अडचणी टाळण्यासाठी हा सल्ला देण्यात आला आहे. .काही भागांत आवश्यक त्या मंजुऱ्या व परवानग्या न घेता शाळा चालवल्या जात असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे. जर विद्यार्थ्यांना अशा अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश दिला गेला, तर त्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते; तसेच त्यांच्या शैक्षणिक नोंदी, इयत्तेची मान्यता, परीक्षेसाठीची पात्रता आणि पुढील प्रवेश प्रक्रिया यांबाबत गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते..Mumbai News: बीकेसी मेट्रोच्या बेसमेंटमध्ये शिरला विषारी पाहुणा! दोन फूट लांबीचा रसेल्स वायपर सापडला, कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट.या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले असून, नियमांनुसार संबंधित संस्थांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी पालकांनी त्या शाळेची सरकारी मान्यता, 'यु-डायस' (U-DISE) नोंदणी आणि इतर आवश्यक परवानग्या यांची खात्री करावी, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. शाळा निवडताना केवळ आकर्षक जाहिराती किंवा इतर दाव्यांवरच अवलंबून राहू नये..मान्यता नसलेल्या माध्यमिक शाळांची यादीक्रेस्टमंड इंटरनॅशनल स्कूल, योगीधाम, गौरीपाडा, कल्याण (पश्चिम)ईवा वर्ल्ड स्कूल, आरटीओ कार्यालयाजवळ, कल्याण (पश्चिम)अनिरुद्ध हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, कुळगाव-बदलापूरतिसाई विद्यालय (माध्यमिक), आडिवली-भालू, अंबरनाथश्री स्वामी समर्थ विद्यामंदिर (माध्यमिक), आडिवली, अंबरनाथओम साई इंग्लिश स्कूल (माध्यमिक), कल्याणकुंभारेश्वर महादेव शाळा, बी.आर. नगर, दिवान्यू मॉडर्न डिस्कव्हरी स्कूल, मुंब्रा देची कॉलनी, दिवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.