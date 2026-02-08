Mumbai Water Supply: मुंबईत मोठी पाईपलाईन दुरुस्ती; 'या' दिवशी पाणीपुरवठा विस्कळीत राहणार, पण कोणत्या भागात? वाचा यादी...

मुंबई : उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला मुंबईकरांसाठी ही खूप महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या काही दिवसांत उष्णता वाढण्याची शक्यता आहे. या उन्हाळ्यात पाण्याची तहान तशीच राहणार आहे. विशेषतः फेब्रुवारीच्या सुरुवातीपासूनच मुंबईत उष्णता अधिक तीव्र होत आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याची टंचाई अधिक तीव्र होऊ शकते. वांद्रे पश्चिम आणि खार भागातील रहिवाशांसाठी त्रासदायक बातमी आली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने वांद्रे पश्चिम येथील ९०० मिमी व्यासाच्या पाण्याच्या पाईपमधील गळती दुरुस्त करण्यास सुरुवात केली आहे. .परिणामी, मंगळवार, १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत १४ तास पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल. काही भागात पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित केला जाईल, तर काही भागात कमी दाबाने पाणी उपलब्ध होईल. मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, पाली हिल जलाशयाच्या ९०० मिमी इनलेट वॉटर पाईपमध्ये गळती आढळून आली आहे. त्यामुळे त्याची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. हे काम वांद्रे पश्चिमेकडील कुरेशी नगर झोपडपट्टीजवळील म्हाडाच्या रिकाम्या भूखंडावर आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगत असलेल्या पाण्याच्या पाईपलाईनवर केले जाईल..BMC महापौरपदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उमेदवार उभा करणार का? उत्तर देत किशोरी पेडणेकरांचे मोठे राजकीय संकेत.या दुरुस्तीमुळे एच-पश्चिम विभागातील मोठ्या भागात पाणीपुरवठा प्रभावित होईल. हिल रोड, पाली हिल, कार्टर रोड, सेंट अँड्र्यूज मार्ग, पाली गाव, चिंबई, शेर्ली गाव, वांद्रे पश्चिमेतील कांतवाडी, तसेच खार दांडा, कोळीवाडा, दांडा पाडा, चुईम गावठाण आणि खार पश्चिमेतील काही भाग. माउंट मेरी, केसी मार्ग, बाजार रोड, पाली माला, कोल डोंगरी आणि नर्गिस दत्त मार्ग देखील पाणीकपातीमुळे प्रभावित होतील..हिल रोडच्या टोकापासून ताज लँड्स एंड, बी.जे. मार्ग, एच.के. भाभा मार्ग, केन मार्ग आणि गणेश झोपडपट्टी भागात रात्री १ ते मध्यरात्री ४:३० वाजेपर्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल. हे लक्षात घेता, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जनतेला खबरदारीचा इशारा दिला आहे. बीएमसीने जनतेला पुरेसे पाणी साठवण्याचे आवाहन केले आहे. दुरुस्तीच्या कामात कमी पाणी वापरा आणि पुढील काही दिवस उकळलेले आणि फिल्टर केलेले पाणी वापरा. बीएमसीने असेही स्पष्ट केले आहे की दुरुस्तीचे काम वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी जनतेने प्रशासनाला सहकार्य करावे..BMC: मुंबई महापालिकेवर ५५ काेटींचा दावा! मुंबादेवी पार्किंगचे काम राेखल्याने नाेटीस .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.