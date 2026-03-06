Third Mumbai: राज्यात तिसरी मुंबई उभारणार, सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, कुठे आणि कसा असेल प्लॅन?

मुंबई : विधानसभेत आज शुक्रवार (ता. ६ मार्च)रोजी महाराष्ट्राचं बजेट सादर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे बजेट सादर केले असून यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज माफी, लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता, पर्यटन गुंतवणूक कक्ष अशा अनेक गोष्टींबाबत घोषणा केल्या आहेत. विशेषतः या बजेटमध्ये वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे यामध्ये पायाभूत सुविधा, वेगवान वाहतूक आणि तिसरी मुंबई या संकल्पनेची घोषणा केली आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना महाराष्ट्राच्या विकासाचा मायक्रो प्लॅन मांडला. यापूर्वी वाढवनजवळ चौथी मुंबई उभं करण्याचं सरकारचं ध्येय असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर आता मुंबईत तिसरी मुंबई उभारणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. नवी मुंबईशेजारी तिसऱ्या मुंबईच्या उभारणीला गती देण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .Mumbai High Court : उच्च न्यायालयाने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ नमाज पढण्याची मागणी फेटाळली, सांगितले 'हे' महत्त्वाचे कारण .तिसरी मुंबई विकसित करणार अटल सेतू परिसरात तिसरी मुंबई विकसित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६मध्ये घेण्यात आला आहे. यामध्ये रायगडमधील पेण आणि नवी मुंबई विमानतळ परिसराचा ग्रीन फिल्ड शहर म्हणून विकास केला जाईल. याअंतर्गत कर्नाळा - साई - चिरनेर, रायगड पेण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्र ग्रीनफील्ड विकास केंद्र म्हणून विकसित केले जातील. .मुंबई वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटी मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 140 अब्ज डॉलर वरून 300 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट वडाळा येथे 130 एकर जमिनीवर जागतिक दर्जाचे स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हब स्थापन करणार मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावरील ठाणे ते तलासरी तीन स्थानकांचे काम फेब्रुवारी, 2027 पर्यंत पूर्ण करणार विरार, बोईसर आणि ठाणे बुलेट ट्रेन स्थानकांभोवतीच्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आराखडा तयार करणार..वाढवण बनेल ‘चौथी मुंबई’, १,२०० किमी मेट्रो, ६,००० किमीचा एक्सप्रेसवे अन्...; अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी मोठा मास्टरप्लॅन, तरतुदी काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.