Thane News: कळव्यात लवकरच तिसरी घंटा वाजणार! नाट्यगृहासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर

ठाणे : कळवा येथील कलाप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी असून गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून नाट्यगृहाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कळव्यात लवकरच तिसरे नाट्यगृह उभारले जाणार आहे. राज्य सरकारने या नाट्यगृहासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर केला असून त्यासंबंधी शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे..ठाणे शहरात सध्या जांभळी नाका परिसरात राम गणेश गडकरी नाट्यगृह आणि घोडबंदर परिसरात डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह आहेत, मात्र खाडीपलीकडे असलेल्या कळवा, दिवा आणि मुंब्रा भागातील लोकांना जवळचे नाट्यगृह नसल्यामुळे त्यांना ठाणे गाठावे लागत होते. त्यामुळे कळव्यात नवे नाट्यगृह उभारण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने दहा-अकरा वर्षांपूर्वी घेतला होता..या नाट्यगृहाच्या प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी पालिका व राज्य प्रशासनाने अनेक महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या आहेत. मार्च २०२५ मध्ये पालिका मुख्यालयात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांसह अनेक अधिकारी उपस्थित होते आणि प्रकल्पाचा आढावा घेतला..राज्य सरकारने निधी मंजूर केल्यामुळे कळव्यातील नाट्यरसिकांची प्रतीक्षा दूर होणार आहे. तसेच नाटकांची तिसरी घंटा लवकरच वाजणार असल्याने कलाकार आणि कलारसिकांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे..४५० ते ५०० आसनक्षमतानाट्यगृह कळवा येथील खारेगाव परिसरातील १२,७०० चौरस मीटर भूखंडावर उभारले जाणार आहे. ना नाट्यगृहात तळघर, तळमजला आणि दोन अतिरिक्त मजले असतील. यामध्ये सुमारे ४५० ते ५०० आसनक्षमता असणार आहेनाट्यरसिकांच्या सोयीसाठी उपहारगृह व वाहन पार्किंगचीही व्यवस्थित सोय केली जाईल. येथे १७५ चारचाकी आणि ८५ दुचाकी वाहने पार्क करता येतील..