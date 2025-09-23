मुंबई

Thane News: कळव्यात लवकरच तिसरी घंटा वाजणार! नाट्यगृहासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर

Kalwa Theater: कळवा येथे लवकरच तिसरे नाट्यगृह उभारले जाणार आहे. राज्य सरकारने या नाट्यगृहासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर केला असून कलाप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे.
ठाणे : कळवा येथील कलाप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी असून गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून नाट्यगृहाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कळव्यात लवकरच तिसरे नाट्यगृह उभारले जाणार आहे. राज्य सरकारने या नाट्यगृहासाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर केला असून त्यासंबंधी शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.

