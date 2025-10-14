Palghar News:'हजारो आदिवासी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले'; घोषणाबाजीने कार्यालय दुमदूमले, सरकारचे लक्ष वेधणार

-निखिल मेस्त्री पालघर: बंजारा समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्रभर त्यांची शक्ती प्रदर्शन आणि मोर्चे सुरू आहेत. मात्र आमच्या प्रवर्गात आरक्षण कदापी घेऊ देणार नाही, असे प्रत्युत्तर देत जिल्हाभरातील आदिवासी समाजाने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज धडक दिली. लढेंगे जितेंगे, आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या बापाचे अशा एकमुखी घोषणानी पालघर परिसर दुमदुमून गेला. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी आणि सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आज पालघरमध्ये उलगुलान महामोर्चाचे आयोजन केले होते. आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो आदिवासी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकवटले. महामोर्चाच्या शक्तिप्रदर्शनातून सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा हा प्रयत्न मोर्च्याच्या माध्यमातून केला गेला. .या महामोर्चासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रॅली काढण्यात आली. पोलिसांचा मोठा फौज फाटा यावेळी तैनात करण्यात आला आहे. तर वाहतूक नियोजनासाठी शेकडो वाहतूक पोलीस वाहतुकीचे नियंत्रण करणार आहेत.राज्यामध्ये बंजारा आणि धनगर समाज अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणासाठी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळते. दुसरीकडे आदिवासी समाजाच्या प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळू नये यासाठी आदिवासी समाजाचेही राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .याच पार्श्वभूमीवर पालघरमध्ये आज छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रॅली काढून महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी या महामोर्चात सामील झाल्याचे आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष आमदार विलास तरे यांनी म्हटले आहे. त्यांच्यासह खासदार डॉक्टर हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, आमदार विनोद निकोले तसेच आजी माजी लोकप्रतिनिधी, समाजातील समाज संघटना यांचे प्रमुख प्रतिनिधी यांनी महामोर्चाचे नेतृत्व केले. पालघर जिल्हाभरातून आदिवासी बांधव भगिनी या मोर्चात सामील झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.