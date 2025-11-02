मुंबई

वाहतुकीचा ‘नवा अध्याय’ लिहिला जाणार! गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडमुळे कोंडीतून दिलासा मिळणार! नवी मुंबई काही मिनिटांत गाठता येणार!

Goregaon Mulund Link Road Project Tunnel: बहुप्रतिक्षित गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाला नवीन गती मिळाली आहे. गोरेगावमधील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी संकुलात लाँचिंग शाफ्टसाठी उत्खननाचे काम वेगाने सुरू आहे.
मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत, गोरेगावमधील दादासाहेब फाळके फिल्म सिटीमध्ये ५.३ किलोमीटर लांबीचा, तीन पदरी जुळा बोगदा बांधला जात आहे. कामासाठी आवश्यक असलेल्या दोन अत्याधुनिक टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) पैकी एकाचे सर्व घटक जागेवर पोहोचले आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू झाल्यानंतर कामाला आणखी वेग येईल.

