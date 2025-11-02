वाहतुकीचा ‘नवा अध्याय’ लिहिला जाणार! गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडमुळे कोंडीतून दिलासा मिळणार! नवी मुंबई काही मिनिटांत गाठता येणार!

मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत, गोरेगावमधील दादासाहेब फाळके फिल्म सिटीमध्ये ५.३ किलोमीटर लांबीचा, तीन पदरी जुळा बोगदा बांधला जात आहे. कामासाठी आवश्यक असलेल्या दोन अत्याधुनिक टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) पैकी एकाचे सर्व घटक जागेवर पोहोचले आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू झाल्यानंतर कामाला आणखी वेग येईल. .मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी हा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा प्रकल्प मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा चौथा मोठा रस्ता असेल. यामुळे उत्तर मुंबईतील वाहतुकीत लक्षणीय सुधारणा होईल. महत्त्वाकांक्षी गोरेगाव-मुलुंड लिंक प्रकल्प चार टप्प्यात विभागलेला आहे . फेज ३ (ब) मध्ये दादासाहेब फाळके फिल्म सिटीमध्ये ५.३ किलोमीटर लांबीच्या, तिहेरी-लेन बोगद्याचे बांधकाम समाविष्ट आहे..लोकप्रिय फास्टफूड 'भेळ' सर्वात आधी कुठे बनवली गेली? वाचा मनोरंजक इतिहास....आवश्यक असलेल्या लाँचिंग शाफ्टचे उत्खनन पूर्ण वेगाने सुरू आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी अलीकडेच कामाची पाहणी केली आणि आवश्यक सूचना दिल्या. अतिरिक्त आयुक्त बांगर यांनी दादासाहेब फाळके फिल्म सिटी परिसरात असलेल्या जोश मैदानाची पाहणी केली. भूमिगत जुळ्या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी दोन अत्याधुनिक टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) आवश्यक असतील. यापैकी एका मशीनचे सर्व भाग जोश मैदानात पोहोचले आहेत..हे भाग ७७ कंटेनरमध्ये जपानमधून आयात करण्यात आले होते. दुसऱ्या मशीनचे सुटे भाग डिसेंबर २०२५ पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या मशीनच्या घटकांचे कनेक्शन ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल, तर दुसऱ्या मशीनचे कनेक्शन ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर, बोगद्याचे प्रत्यक्ष खोदकाम सुरू होईल. या तीन-लेन बॉक्स बोगद्याचे बांधकाम हे एक मोठे अभियांत्रिकी आव्हान आहे. प्रत्येकी अंदाजे ५.३ किलोमीटर लांबीचे जुळे बोगदे टनेल बोरिंग मशीन वापरून खोदले जातील. बॉक्स बोगद्यांसह एकूण लांबी अंदाजे ६.६२ किलोमीटर असेल..Thane Metro: मेट्रोच्या भुयारी मार्गात अडथळ्यांचे आव्हान! काम कधी सुरू होणार? .प्रत्येक बोगद्याचा बाह्य व्यास अंदाजे १४.४२ मीटर असेल. एकदा पूर्ण झाल्यावर, हे बोगदे मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वात मोठे बोगदे असतील. मुंबईतील वाहतूक सुधारली जाईल. गोरेगाव-मुलुंड लिंक हा मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा चौथा प्रमुख रस्ता असेल. यामुळे उत्तर मुंबईतील वाहतूक लक्षणीयरीत्या सुलभ होईल. हा नवीन रस्ता विशेषतः दादासाहेब फाळके फिल्म सिटी आणि मुलुंड दरम्यान बांधला जाईल. पश्चिमेला असलेला मुंबई कोस्टल रोड, मालाड माइंडस्पेसद्वारे थेट ऐरोलीशी जोडला जाईल, ज्यामुळे मालाड ते ऐरोली थेट प्रवास शक्य होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.