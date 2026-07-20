मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांना ३ नवीन बीएमसी रुग्णालये मिळणार! १,१२० खाटांसह विविध सुविधा, कधी सुरु होणार?

Mumbai BMC Hospital: मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांवरील भार कमी करण्यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. गोरेगाव, कांदिवली आणि बोरिवली येथे ३ नवीन रुग्णालये उभारली जात आहेत.
Mumbai New BMC Hospitals

Mumbai New BMC Hospitals

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गोरेगाव, कांदिवली आणि बोरिवली येथे तीन नवीन बीएमसी रुग्णालये उभारली जात आहेत. मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांवरील भार कमी करण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ही रुग्णालये रुग्णांच्या सेवेसाठी खुली होताच मोठ्या रुग्णालयांमधील रुग्णसंख्या कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.

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