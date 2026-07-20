Mumbai News: मुंबईकरांना ३ नवीन बीएमसी रुग्णालये मिळणार! १,१२० खाटांसह विविध सुविधा, कधी सुरु होणार?

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गोरेगाव, कांदिवली आणि बोरिवली येथे तीन नवीन बीएमसी रुग्णालये उभारली जात आहेत. मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांवरील भार कमी करण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ही रुग्णालये रुग्णांच्या सेवेसाठी खुली होताच मोठ्या रुग्णालयांमधील रुग्णसंख्या कमी होण्यास मदत मिळणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत बीएमसीची तीन नवीन रुग्णालये उभारली जात आहेत. गोरेगाव, कांदिवली आणि बोरिवली येथे ही नवीन बीएमसी रुग्णालये उभारली जात असून या रुग्णालयांचे बांधकाम ८५ टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे लवकरच ही रुग्णालये सुरू होण्याची शक्यता आहे. या रुग्णालयांच्या उद्घाटनामुळे केईएम, नायर, सायन, कूपर आणि राजावाडी यांसारख्या प्रमुख महानगरपालिका रुग्णालयांवरील भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे..Mumbai Restrictions: मुंबईकरांनी लक्ष द्या! दोन आठवडे जमावबंदी लागू होणार; कधीपासून आणि का? काय बंद, काय सुरू राहणार?.शहराला १,१२० नवीन खाटा मिळणारगोरेगाव, कांदिवली आणि बोरिवली येथे बांधण्यात येणाऱ्या तीन रुग्णालयांमध्ये एकूण १,१२० खाटा असणार आहेत. यामध्ये गोरेगाव येथील सिद्धार्थ रुग्णालयात ३०६, कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात ३२४ आणि बोरिवली येथील भगवती रुग्णालयात ४९० खाटांचा समावेश असेल..रुग्णालये सुरू होण्यापूर्वीच राजकीय वादमुंबईतील ३ नव्या रुग्णालयांच्या उद्घाटनापूर्वीच त्यांच्या संचालनावरून राजकारण तापल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी गोरेगाव येथील सिद्धार्थ रुग्णालय, कांदिवली पश्चिम येथील शताब्दी रुग्णालय आणि बोरिवली पश्चिम येथील भगवती रुग्णालयाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी 'राज्य सरकार आणि महानगरपालिका प्रशासनाला रुग्णालयांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्थांना सोपवून सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण करायचे आहे', असा आरोप त्यांनी केला..Mumbai Rain: ४८ तास मुसळधार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट; आयएमडीचा नवा अंदाज समोर .तसेच 'सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली तीन रुग्णालये बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यात असून, केवळ हस्तांतरणाची प्रक्रिया बाकी आहे. करदात्यांच्या पैशातून बांधलेली ही रुग्णालये बीएमसीअंतर्गत चालवण्यात यावी, जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेला परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळेल, असेही किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले. त्याचबरोबर नवीन रुग्णालयांमध्ये पुरेशा संख्येने डॉक्टर, नर्स, तंत्रज्ञ, पॅरामेडिक्स आणि स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.