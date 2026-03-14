Palghar Accident: पोलिसांना घाबरून पळाले अन् ट्रॅकवर गेले, समोरून आलेल्या मालगाडीनं उडवलं; तिघांचा मृत्यू

पालघर : गेल्या काही दिवसांपासून लोकलमधून पडून, किंवा रेल्वे पकडताना अनेक अपघात होत असल्याचे समोर आले आहे. अशीच एक हृदयद्रावक घटना पालघरमध्ये घडल्याचे समोर आले आहे. मालगाडीच्या धडकेत तीन तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पालघर पूर्वेतील जुना पालघर येथील जैन मंदिराजवळ ही धक्कादायक घटना घडली. मालगाडीच्या धडकेत तीन तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. स्वप्निल पालांडे, कुणाल दुबळा आणि अफरोज शेख अशी मृत तरुणांची नावे असून पोलिसांच्या भीतीने तरुण पळत असताना, मालगाडीचा धक्का लागून हा अपघात झाल्याचे समोर आले आहे..नेमके काय घडले?पोलिसांची कारवाई होत असताना पोलिसांच्या भीतीने तरुण पळ काढत होते. मात्र जुना पालघर येथे जैन मंदिराजवळ येताच तिन्ही तरुणांना मालगाडीचे जोरदार धडक बसली. या घटनेत तिघांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. परंतु या घटनेनंतर मृतांच्या नातेवाईकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. ज्यामध्ये पोलिसांची कारवाई किंवा अटकेच्या भीतीने हे तरुण रेल्वे रुळांच्या दिशेने पळत सुटले. मात्र त्याचवेळी रुळावरून जाणाऱ्या मालगाडीचा त्यांना अंदाज आला नाही आणि हा अपघात घडला, असा दावा मृत तरुणांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..दरम्यान, या घटनेमुळे मृत तरुणांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली असून परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सध्या पोलीस या घटनेप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.