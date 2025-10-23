Tiger Group Viral Vieo : किंग नाही किंगमेकर... टायगर ग्रुपचे मुंबई पोलिसांनाच आव्हान ? कारच्या टपावरील हुल्लडबाजीचा व्हिडिओ व्हायरल

Summaryमुंबईतील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर टायगर ग्रुपच्या कार्यकर्त्यांनी कारच्या टपावर बसून हुल्लडबाजी केली.“मी किंग नाही, किंगमेकर आहे” या गाण्यावर आधारित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.कार्यकर्त्यांनी स्वतःचा आणि इतरांचा जीव धोक्यात घालून स्टंट केल्याची टीका होत आहे..राज्यातील अनेक भागांत पोलिस हुल्लडबाजांवर कारवाई करताना दिसत आहेत. नाशिकमध्ये काही दिवसांपूर्वी रस्त्यात राडा करण्याऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या तरुणांना अद्दल घडवली होती तर पु्ण्यातील हडपसर परिसरात एका भाईची धिंड काढली होती. मात्र तरीह हुल्लडबाजी करुन दहशत पसरवण्याच्या घटना कमी होताना दिसत नाहीत. आता मुंबईच्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर टायगर ग्रुपच्या कार्यकर्त्यांनी हुल्लडबाजी केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. .वेगवान गाडीच्या टपावर बसून टायगरच्या ग्रुपच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर हुल्लडबाजी केल्याचे रिल समोर आले आहे, हा व्हिडिओ सोशल माध्यमातून व्हायरल झाला आहे. मी किंग नाही तर किंग मेकर आहे, असं या रिल्समधील गाणं असून टायगर ग्रुपच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून इतरांच्याही जीवाला धोका पोहोचवण्याचा प्रकार केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. .टायगर ग्रुपच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून इतरांच्या ही जीवाला धोका पोहोचवण्याचा प्रकार केल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. नागरिकांकडून या हुल्लडबाज तरुणांवर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.वाहतूक पोलिस आणि आरटीओकडून व्हिडिओची दखल घेतली गेली असून गाडीच्या नंबर प्लेट वरून शोध घेण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. .FAQs प्र.१: टायगर ग्रुपच्या कार्यकर्त्यांनी काय केलं? ➡️ त्यांनी मुंबईत वेगवान कारच्या टपावर बसून हुल्लडबाजी केली आणि त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला.प्र.२: हा व्हिडिओ का व्हायरल झाला? ➡️ “मी किंग नाही, किंगमेकर आहे” या गाण्यावर आधारित धोकादायक स्टंटमुळे लोकांचे लक्ष वेधले गेले.प्र.३: नागरिकांची प्रतिक्रिया काय आहे? ➡️ नागरिकांनी या प्रकारावर संताप व्यक्त करून पोलिसांकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.प्र.४: पोलिसांनी कोणती कारवाई सुरू केली आहे? ➡️ वाहतूक पोलिस आणि आरटीओने व्हिडिओची दखल घेत गाडीच्या नंबरवरून शोध सुरू केला आहे.प्र.५: अशा घटना आधीही घडल्या आहेत का? ➡️ हो, नाशिक आणि पुण्यातही अशा हुल्लडबाजीच्या घटना घडल्या असून पोलिसांनी त्यावर कारवाई केली होती.प्र.६: या स्टंटचा धोका कोणाला आहे? ➡️ कार्यकर्त्यांचा स्वतःचा आणि रस्त्यावरच्या इतर वाहनचालकांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.