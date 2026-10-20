टायगर श्रॉफ हल्ला प्रकरणात मोठा खुलासा! आधी दुसऱ्या सेलिब्रिटीला संपवण्याचा होता प्लॅन, चौकशीत काय समोर आलं?

अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी चौकशीदरम्यान खळबळजनक खुलासा केला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात तीन आरोपींना राजस्थानमधील कोटा येथून अटक केली होती. त्यांची सध्या कसून चौकशी सुरू आहे. प्राथमिक चौकशीत टायगर श्रॉफ हा आरोपींचा मूळ निशाणा नव्हता, तर त्यांना बॉलिवूडमधील अन्य एका मोठ्या सेलिब्रिटीला लक्ष्य करायचं होतं, अशी माहिती समोर आली आहे..पोलिसांच्या चौकशीत आरोपींनी सुरुवातीला दुसऱ्याच एका मोठ्या सेलिब्रिटीला लक्ष्य करण्याची योजना आखल्याचं सांगितलं. मात्र, ठरवलेल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचता न आल्याने त्यांनी टायगर श्रॉफला लक्ष्य केल्याची माहिती आहे. या हल्ल्यामागे नेमका कोणाचा सहभाग होता आणि त्यामागचा उद्देश काय होता, याचा तपास पोलीस करत आहेत..Tiger Shroff Attack: टायगर श्राफवरील गोळीबारानंतर हल्लेखोरांनी हँडलर्सना काय पाठवला संदेश?.तपासादरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. आरोपी टायगर श्रॉफच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लक्ष ठेवून होते. चाहत्यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या रील्समधून अभिनेत्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेबाबत माहिती मिळवल्याचा संशय आहे. टायगर अनेकदा सुरक्षारक्षकांशिवाय प्रवास करतात, अशी माहिती मिळाल्यानंतर आरोपींनी त्यांना लक्ष्य केल्याचं चौकशीत समोर आलं आहे. या हल्ल्याचा उद्देश बॉलिवूडमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा होता, असाही तपासातील प्राथमिक निष्कर्ष असल्याचं सांगितलं जात आहे..Tiger Shroff Firing: 'ज्या दिवशी घटना घडली, तेव्हा आरोपी...', टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात रॅपिडोकडून मोठा खुलासा .दरम्यान, रविवार, १८ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी टायगर श्रॉफ जुहू येथील मैदानावर फुटबॉल सामना खेळल्यानंतर घरी जात होता. त्याचवेळी दुचाकीवरून आलेल्या तीन जणांनी त्याच्या कारवर हल्ला केला. यातील एका हल्लेखोराने कारवर पाच गोळ्या झाडल्याची माहिती आहे. या घटनेत टायगरच्या ड्रायव्हरच्या हाताला गोळी लागली, तर आणखी एक व्यक्ती जखमी झाली. टायगरलाही हात, खांदा आणि छातीच्या भागात किरकोळ दुखापत झाली. विशेष म्हणजे, हल्ल्यानंतर टायगरने स्वतः कार चालवत आपल्या ड्रायव्हरला रुग्णालयात नेलं. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.