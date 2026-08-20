Titwala News: लोकांचे जीवन वाचवणाऱ्या डॉक्टरने आयुष्य संपवले, टिटवाळ्यातील घटनेने सारेच हळहळले

टिटवाळा : टिटवाळा पूर्वेकडील हरी ॐ व्हॅली परिसरात धक्कादायक घटना घडल्याचे उघडकीस आले आहे. एका ४० वर्षीय परिचित डॉक्टरने आत्महत्या केल्याची घटना घडली. अचानक झालेल्या या मृत्यूमुळे परिसरात नागरिक आणि परिचितांना धक्का बसला असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, टिटवाळा येथील नामांकित डॉ. सचिन सातपुते (वय अंदाजे ४० वर्षे) यांनी आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. कोरोना काळात असंख्य रुग्णांवर उपचार करून वैद्यकीयसेवा बजावल्याने त्यांनी अनेक रुग्णांच्या मनात घर केले होते. मात्र या डॉ. सचिन सातपुते यांनी उचललेल्या टोकाच्या पाऊलामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..Amit Thackeray: ‘रस्त्यात डांबर, पेव्हर ब्लॉक अन् काँक्रीटचा पॅच; हा कसला विकास?’ अमित ठाकरेंचा सत्ताधाऱ्यांना सवाल.नेमके काय घडले?टिटवाळामधील रहिवासी आणि नामांकित डॉक्टर सचिन सातपुते यांनी आत्महत्या केल्याची घटना घडली. सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांच्या पासात ही आत्महत्येची घटना असल्याचे समोर आले असून मृत्यूमागील नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. तथापि, डॉ. सातपुते यांचा मृतदेह वैद्यकीय तपासणी आणि शवविच्छेदनासाठी रुक्मिणीबाई रुग्णालयात पाठविण्यात आला असून या घटनेबाबत टिटवाळा पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे..Pandavkada Waterfall: पांडवकडा धबधबा ठरतोय मृत्यूचा सापळा! पाण्यात बुडून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, दोन महिन्यांतील चौथी घटना .कोण आहेत डॉ. सचिन सातपुते?टिटवाळा परिसरात वैद्यकीय सेवेसाठी परिचित असणारे डॉ. सचिन सातपुते 'हिमालय क्लिनिक’च्या माध्यमातून वैद्यकीय व्यवसाय करत होते. कोरोना काळात त्यांनी अनेक रुग्णांवर उपचार केल्याची माहिती आहे. त्यांच्या या वैद्यकीय सेवेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये त्यांच्याबद्दल विश्वास आणि आपुलकीचे नाते निर्माण झाले होते. मात्र त्यांच्या अचानक झालेल्या मृत्यूची बातमी परिसरात परिसरातून हळहळ पसरली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.