Titwala Train Accident : भयंकर दुर्घटना! ट्रेनच्या इंजिनमध्ये मृतदेहाचे तुकडे; मृत व्यक्तीचे अवयव बाहेर काढण्यासाठी कापला कॅटल गार्ड, लोकल सेवा खोळंबली

Titwala Train Accident : मध्य रेल्वेच्या कल्याण–कसारा मार्गावर टिटवाळा रेल्वे स्थानकात गुरुवारी (ता. २६) रात्री भीषण अपघात घडला. रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास धावत्या पंजाब मेलखाली येऊन एका अज्ञात व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. ही गाडी सीएसएमटीहून फिरोजपूरकडे जात होती. या घटनेमुळे काही काळ रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, टिटवाळा स्थानकातून पंजाब मेल जात असताना रुळ ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला गाडीची जोरदार धडक बसली. अपघात इतका भीषण होता, की मृत व्यक्तीचे अवयव इंजिनच्या कॅटल गार्डमध्ये अडकले..या घटनेनंतर गाडी टिटवाळा स्थानकातच थांबवावी लागली. मृतदेहाचे अवशेष काढण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागली. अवयव बाहेर काढणे शक्य न झाल्याने अखेरीस कॅटल गार्ड कापण्यात आला. त्यानंतर सुमारे १० वाजून ५३ मिनिटांनी पंजाब मेल पुढील प्रवासासाठी रवाना झाली..या अपघातामुळे कल्याण–कसारा मार्गावरील रेल्वे सेवा जवळपास दीड तास विस्कळीत झाली. याचा परिणाम कल्याणहून कसारा दिशेने जाणाऱ्या लोकल गाड्या, तसेच उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या एक्सप्रेस गाड्यांवर झाला..दरम्यान, विरार–वैतरणा दरम्यानही अशीच एक घटना घडल्याने पश्चिम रेल्वेची वाहतूकही विस्कळीत झाली. रेल्वे प्रशासनाकडून वारंवार रुळ ओलांडू नये, अशा सूचना दिल्या जात असतानाही काही प्रवासी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी, अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये निरपराध जीव गमवावे लागतात.