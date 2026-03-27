Titwala Train Accident : भयंकर दुर्घटना! ट्रेनच्या इंजिनमध्ये मृतदेहाचे तुकडे; मृत व्यक्तीचे अवयव बाहेर काढण्यासाठी कापला कॅटल गार्ड, लोकल सेवा खोळंबली

Punjab Mail Incident Disrupts Central Railway Services : टिटवाळा स्थानकात पंजाब मेलखाली अज्ञात व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या भीषण अपघातामुळे कल्याण-कसारा मार्गावरील रेल्वे सेवा दीड तास विस्कळीत झाली.
बाळकृष्ण मधाळे
Titwala Train Accident : मध्य रेल्वेच्या कल्याण–कसारा मार्गावर टिटवाळा रेल्वे स्थानकात गुरुवारी (ता. २६) रात्री भीषण अपघात घडला. रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास धावत्या पंजाब मेलखाली येऊन एका अज्ञात व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. ही गाडी सीएसएमटीहून फिरोजपूरकडे जात होती. या घटनेमुळे काही काळ रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली.

