मुंबई

Mumbai Traffic: मुंबईत गाडी चालवणं महागणार? 'वाहतूक कोंडी कर' लावण्याचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव; कुणाकडून आणि किती पैसे आकारणार?

Car Congestion Charge Mumbai: वाहतूक कोंडीच्या समस्येने त्रस्त झालेले सरकार एक नवीन कर लागू करू शकते. भाजपच्या एका नगरसेवकाने बीएमसी आयुक्तांना वाहतूक कोंडी कर प्रस्तावित केला आहे.
Car Congestion Charge Mumbai

Car Congestion Charge Mumbai

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

तुम्हाला वाहतूक कोंडीची समस्या नक्कीच आली असेल. विशेषतः दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये. मेट्रो शहरांमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे ही समस्या आणखी गंभीर बनली आहे. म्हणूनच, मुंबईतील एका नगरसेवकाने या समस्येवर एक उपाय सुचवला आहे जो कार चालकांसाठी खूप महाग असू शकतो. त्यांनी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी कर लादण्याचा सल्ला दिला. ज्यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.

Loading content, please wait...
Vehicle
car
Mumbai
Traffic
tax
Traffic rules

Related Stories

No stories found.