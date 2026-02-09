Mumbai Traffic: मुंबईत गाडी चालवणं महागणार? 'वाहतूक कोंडी कर' लावण्याचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव; कुणाकडून आणि किती पैसे आकारणार?

तुम्हाला वाहतूक कोंडीची समस्या नक्कीच आली असेल. विशेषतः दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये. मेट्रो शहरांमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे ही समस्या आणखी गंभीर बनली आहे. म्हणूनच, मुंबईतील एका नगरसेवकाने या समस्येवर एक उपाय सुचवला आहे जो कार चालकांसाठी खूप महाग असू शकतो. त्यांनी मुंबईसारख्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी कर लादण्याचा सल्ला दिला. ज्यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल..मुंबईतील एका नगरसेवकाने बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून असा युक्तिवाद केला आहे की, शहरातील सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट्स (सीबीडी) मध्ये वाहतूक कोंडी कर लावावा. ज्यामुळे वाहनांची गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. भाजपचे मकरंद नार्वेकर यांनी त्यांच्या पत्रात असा युक्तिवाद केला आहे की, खाजगी वाहनांच्या अनिर्बंध वापरामुळे जास्त गर्दी असलेल्या व्यावसायिक भागात, विशेषतः दक्षिण मुंबईत, वाहतूक कोंडी वाढली आहे. .Navi Mumbai: नवी मुंबईकरांना दिलासा! गावठाण घरांवरील अन्यायकारक दंड रद्द करण्याचा निर्णय; गरजू ग्रामस्थांना न्याय.त्यांनी असे सुचवले की, जास्त वाहतूक असलेल्या भागात, विशेषत: एकाच व्यक्तीसह खाजगी वाहनांवर गर्दीच्या वेळेत वाहतूक कोंडी शुल्क आकारले पाहिजे. प्रस्तावानुसार, सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते ८ या वेळेत गर्दीच्या वेळेत अधिसूचित सीबीडी भागात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना प्रति प्रवेश ५० ते १०० रुपये आकारले जाऊ शकतात. शहरात आधीच बसवलेल्या सीसीटीव्ही देखरेख आणि स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख कॅमेऱ्यांद्वारे हे क्षेत्र ओळखले जाऊ शकतात. .या करमुळे लोकांना खाजगी वाहने वापरणे टाळण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. त्याला गर्दीचा दर किंवा गर्दीचा शुल्क असेही म्हणतात. गर्दीच्या वेळेत गर्दीच्या रस्त्यांवर किंवा गर्दीच्या शहरी भागात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांवर हा कर आकारला जातो. त्याचा उद्देश रहदारी कमी करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि शहरे सुरळीतपणे चालू ठेवणे हा आहे. शहरे सामान्यतः शहराच्या मध्यभागी किंवा प्रमुख कॉरिडॉरसारखे जास्त रहदारीचे क्षेत्र ओळखतात..Mumbai Water: मुंबईकरांसाठी अलर्ट! 30 तास पाणीपुरवठा बंद राहणार; नागरिकांना पाणी साठवण्याचे आवाहन, कधी आणि कुठे?.गर्दीच्या वेळेत या भागात प्रवेश करताना किंवा गाडी चालवताना ड्रायव्हर्सना शुल्क भरावे लागते. वाहनांचा मागोवा घेण्यासाठी कॅमेरे, नंबर प्लेट ओळख, GPS किंवा इलेक्ट्रॉनिक टॅग वापरले जातात आणि टोल बूथ किंवा अडथळे बसवले जात नाहीत. ड्रायव्हर्स ऑनलाइन, अॅप्सद्वारे किंवा प्रीपेड पासद्वारे शुल्क भरतात आणि जर ते गर्दीचा कर भरण्यात अयशस्वी झाले तर त्यांना दंड आकारला जातो..सध्या कंजेशन टॅक्स कुठे लागू आहे?सिंगापूरमध्ये १९७५ मध्ये लागू करण्यात आले. हा जगातील पहिला टोल होता. वेळ, स्थान, वाहन प्रकार आणि रिअल-टाइम रहदारीनुसार टोल दर बदलतात. यामुळे रहदारी २०-४५% कमी झाली. युनायटेड किंग्डममध्येही लंडन कंजेशन चार्ज, ज्याची किंमत £१५ आहे. २००३ पासून लागू आहे. रहदारी ३०% ने कमी झाली आहे आणि बसचा वेग वाढला आहे. स्वीडनमध्ये २००६ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर अंमलात आणला गेला आणि २००७ पासून कायमचा अंमलात आणला गेला. .MSRTC: महाराष्ट्रात ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ! पुणे–मुंबईसह 'या' 4 प्रमुख मार्गांवर धावणार बस; परिवहन मंत्र्यांची घोषणा.गोथेनबर्गमध्ये या युरोपीय देशात २०१३ पासून वाहतूक बरीच कमी झाली आहे. इटलीमध्ये २०१२ मध्ये राजधानी मिलानमध्ये उत्सर्जन-आधारित चार्जिंग लागू करण्यात आले, ज्यामुळे रहदारी २८% आणि कार्बन उत्सर्जन ३५% कमी झाले. युनायटेड स्टेट्समध्ये २०२५ पासून न्यू यॉर्क शहरात लागू करण्यात आले, ज्यामुळे रहदारी कमी करण्यात आणि वेग वाढविण्यात मदत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.