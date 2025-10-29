एशियाटिकचे सदस्यत्व कधी मिळणार?
ओळखपत्र न मिळाल्यास मतदानास मुकण्याची चिंता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : एशियाटिक सोसायटीच्या सदस्यत्वासाठी यंदा सुमारे १,६०० हून अधिक अर्ज दाखल झाले. संस्थेच्या इतिहासातील हा एक नवा विक्रम मानला जातो. मोठ्या संख्येने अर्ज आल्यामुळे व्यवस्थापनाची चांगलीच दमछाक झाली आहे. अनेक अर्जदारांना आपले अर्ज मंजूर झाले की नाही, सदस्यत्व शुल्क भरायचे की नाही, याबाबत संस्थेकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
यंदा एशियाटिक सोसायटीचे सभासद होण्यासाठी विक्रमी संख्येने अर्ज आले. अर्ज पडताळणी समितीने काही अर्जदारांना एशियाटिकमध्ये बोलावून मुलाखती घेतल्या आहेत. १०-१५ दिवस उलटूनही सदस्यत्वाबाबत कोणतीही माहिती एशियाटिककडून देण्यात आलेली नाही. ३० ऑक्टोबरपर्यंत सदस्यत्व मान्य झाल्याची माहिती मिळाल्यास शुल्क भरणे आणि ओळखपत्र घेणे हे सोपस्कार बाकी आहेत. त्यामुळे शेकडो अर्जदार एशियाटिककडे डोळे लावून बसले आहेत. ओळखपत्र नसल्यास मतदान करता येणार नाही. त्यामुळे अर्जदारांची चिंता अधिकच वाढली आहे. २७ ऑक्टोबरला सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. त्यानंतर पडताळणी समितीच्या दोन बैठका झाल्या; मात्र अद्याप हजारो सदस्यांना अर्ज मान्य झाल्याची माहिती मिळालेली नाही. दरम्यान, या कामासाठी केवळ तीनच कर्मचारी असल्याने विलंब होत आहे. इतर सर्व कामे थांबवून कर्मचाऱ्यांना सदस्यत्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पाचारण करण्यात आले आहे. याशिवाय डेटा एंट्रीसाठी शिकाऊ विद्यार्थ्यांना बोलावण्यात आल्याने प्रक्रियेला आता वेग येण्याची अपेक्षा आहे.
दूरध्वनी क्रमांक बंद
एशियाटिक सोसायटीचा ०२२–२२६६०९५६ हा संपर्क क्रमांक गेल्या काही वर्षांपासून बंद आहे. बाहेरील व्यक्तींना चौकशी किंवा संपर्क साधण्यासाठी हा एकमेव क्रमांक आहे. मात्र तो बंद असल्याने अर्जदारांना माहिती घेण्यासाठी इतर कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. एशियाटिकच्या अध्यक्षा विस्पी बालापोरिया यांनी एमटीएनएलच्या सेवेत अडथळा आल्याने हा क्रमांक बंद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१५ ऑक्टोबरपूर्वी मी अर्ज भरला होता. अर्ज व्यवस्थित असल्याची खातरजमा उपस्थित कर्मचाऱ्याकडून करून घेतली. मात्र माझ्या अर्जाची परिस्थिती काय आहे, याबाबत मला कोणतीही माहिती मिळाली नाही.
- समीर चवरकर, अर्जदार
सदस्यत्वासाठी ज्यांनी व्यवस्थित अर्ज केले आहेत, त्यांनी दूरध्वनीची वाट पाहण्याऐवजी थेट एशियाटिकमध्ये येऊन वार्षिक शुल्क भरावे आणि आपले ओळखपत्र घ्यावे. अपूर्ण किंवा चुकीचे अर्ज भरलेल्यांना प्रतीक्षेत ठेवण्यात आले आहे.
- प्रो. विस्पी बालापोरीया, अध्यक्ष, एशियाटिक सोसायटी
केतकर आणि सहस्त्रबुद्धे यांच्यात लढत
दरम्यान, एशियाटिकच्या व्यवस्थापन समितीच्या एकूण १२ पदांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. अध्यक्षपदासाठी कुमार केतकर आणि विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्यात लढत होणार आहे. चार उपाध्यक्षपदांसाठी १४ उमेदवारी अर्ज आले आहेत. गुरुवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे लढतीचे चित्र गुरुवारी स्पष्ट होईल.
